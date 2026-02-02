IHS prognostiziert für 2026 Rückgang der Inflation

„Wir gehen davon aus, dass sich der durchschnittliche arbeitende Haushalt rund 900 Euro im Jahr ersparen kann. Ich bin überzeugt, dass 2026, wenn wir weiterhin als Bundesregierung konsequent liefern, auch das Jahr der Trendwende sein kann“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Allerdings mache der Staat nur die Rahmenbedingungen, die Bürgerinnen und Bürger seien „eingeladen, die Möglichkeit dann auch zu nützen“. Dabei bezog sich Hattmannsdorfer unter anderem darauf, dass nur wenige Menschen in Österreich ihren Gas- oder Stromanbieter wechseln würden, um Geld zu sparen.