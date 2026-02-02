Ein Model und eine Designerin erobern die Modewelt

ÖFB-Ass wechselt vom FC Bayern zur AC Milan!
Vorerst leihweise
Beide verbindet die Leidenschaft für Mode, beide gehen nach Berlin, bald nach Paris zur Fashion Week, und doch sind Anna Leeb und Anna Egger-Piskernik aus Kärnten völlig unterschiedlich: Die eine modelt, die andere malt, lässt ihre Bilder auf Stoffe drucken, designt Kleider und mehr.
„Ich bin ganz euphorisch! Jetzt Berlin mit 20 Modellen, im März Paris“, freut sich Anna Egger-Piskernik, deren Berufswelt bis vor wenigen Jahren völlig anders ausgeschaut hat. Denn nach der Matura an der HBLA in der Kärntner Landeshauptstadt hat die in Klagenfurt geborene und in Bad Eisenkappel aufgewachsene Modedesignerin in Wien BWL studiert, danach in großen Konzernen und als Unternehmensberaterin gearbeitet.
