Ein Model und eine Designerin erobern die Modewelt

„Ich bin ganz euphorisch! Jetzt Berlin mit 20 Modellen, im März Paris“, freut sich Anna Egger-Piskernik, deren Berufswelt bis vor wenigen Jahren völlig anders ausgeschaut hat. Denn nach der Matura an der HBLA in der Kärntner Landeshauptstadt hat die in Klagenfurt geborene und in Bad Eisenkappel aufgewachsene Modedesignerin in Wien BWL studiert, danach in großen Konzernen und als Unternehmensberaterin gearbeitet.