Unterhaus-Kicker läuft mit Kroos und Marcelo auf

ÖFB-Ass wechselt vom FC Bayern zur AC Milan!
Vorerst leihweise
Im NÖ-Unterhaus kickt er für Wolfsthal auf, in der Halle für die Berlin Underdogs. Amateur-Fußballer Daniel Sudar lebt derzeit seinen Traum, stand bereits mit Franck Ribery, Marcelo oder Toni Kroos am Parkett. Der 28-Jährige sprach mit der „Krone“ über den Mythos Icon League...
Ausverkaufte Hallen, Flammen- und Lichtershows, Musikacts beim Einlaufen, dazu Social-Media-Stars und frühere Ex-Granden soweit das Auge reicht: Die Icon League ist beeindruckend – und eine totale Reizüberflutung. Das bekam auch die „Krone“ Mitte Dezember beim Finale in der Stadthalle Wien zu spüren.
