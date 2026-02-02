Trump: Indien verzichtet künftig auf Putins Öl

Der indische Machthaber erwähnte ein Öl-Abkommen mit Trump in einer ersten Reaktion mit keinem Wort (siehe Tweet oben): „Ich freue mich sehr, dass für Produkte aus Indien nun ein reduzierter Zollsatz von 18 Prozent gilt.“ Seinen „Freund“ Trump lobte Modi in überschwänglichen Worten. „Die Führungsrolle von Präsident Trump ist entscheidend für den Weltfrieden, die Stabilität und den Wohlstand. Indien unterstützt seine Friedensbemühungen uneingeschränkt. Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere Partnerschaft auf ein beispielloses Niveau zu heben.“