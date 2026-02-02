Vorteilswelt
Tiefschlag für Moskau?

Trump: Indien verzichtet künftig auf Putins Öl

Wirtschaft
02.02.2026 19:14
Trump und Modi haben am Montag miteinander telefoniert.
Trump und Modi haben am Montag miteinander telefoniert.(Bild: AFP/SAUL LOEB, SAJJAD HUSSAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das wäre tatsächlich ein enormer Schlag für das russische Regime in Moskau: Indien will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump künftig auf Erdölimporte aus Russland verzichten und mehr Öl aus den USA und womöglich aus Venezuela importieren. 

„Das wird helfen, den Ukraine-Krieg zu beenden“, schrieb Trump am Montag nach einem Telefonat mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die USA hätten Indien ihrerseits eine Zollsenkung „von 25 auf 18 Prozent“ in Aussicht gestellt, betonte der Präsident. „Aus Freundschaft und Respekt für Ministerpräsident Modi und auf seine Bitte hin haben wir mit sofortiger Wirkung einem Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indien zugestimmt“, schrieb Trump.

US-Deal wäre eine Überraschung
Modi habe sich zudem verpflichtet, US-Produkte aus den Bereichen Energie, Technologie und Landwirtschaft sowie weitere Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden Dollar zu kaufen, fügte Trump hinzu.

Modi hatte in den vergangenen Monaten seine Beziehungen zum Kremlchef vertieft, ein Abkommen mit den USA und eine Abkehr von russischem Öl würde nicht ins Bild passen. Zumal die Infrastruktur in Venezuela gar nicht vorhanden ist, um die benötigten Mengen bereitzustellen. Bei ihrem jüngsten Treffen im Dezember vereinbarten Indien und Russland mehr Handel und Waffenexporte – und Putin und Modi betonten Energiekooperationen.

Indien hat seine Energieimporte aus Russland in jüngster Vergangenheit vervielfacht und bezieht große Mengen Öl, das teilweise raffiniert in die EU weiterverkauft wird. Hinter China ist der bevölkerungsreichste Staat der Welt für einen Hauptteil der russischen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen verantwortlich. Eine Abkehr von Putin wäre ein wahrer Coup der USA.

Der indische Machthaber erwähnte ein Öl-Abkommen mit Trump in einer ersten Reaktion mit keinem Wort (siehe Tweet oben): „Ich freue mich sehr, dass für Produkte aus Indien nun ein reduzierter Zollsatz von 18 Prozent gilt.“ Seinen „Freund“ Trump lobte Modi in überschwänglichen Worten. „Die Führungsrolle von Präsident Trump ist entscheidend für den Weltfrieden, die Stabilität und den Wohlstand. Indien unterstützt seine Friedensbemühungen uneingeschränkt. Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere Partnerschaft auf ein beispielloses Niveau zu heben.“

Folgen Sie uns auf