Schwerverletzte Skifahrer nach Kollision auf Piste

Nach einer schweren Kollision auf einer Skipiste im Skigebiet Goldried in Matrei in Osttirol mussten am Samstagvormittag zwei Skifahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.
Der Zwischenfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der roten Piste Nr. 3 im Skigebiet Goldried. Ein 30-jähriger und ein 57-jähriger Deutscher waren mit ihren Skiern talwärts mit Carving-Schwüngen unterwegs.
Im unteren Pistenabschnitt, auf etwa 1810 Metern Seehöhe im Bereich der sogenannten „Zielhütte“ stießen die beiden aus bislang unbekannter Ursache frontal zusammen. Beide Skifahrer kamen dabei zu Sturz.
Deutscher brach sich mehrere Rippen
Der 57-Jährige zog sich dabei Rippenbrüche zu, der 30-Jährige wurde erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung wurden beide mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.
