Huhn landete im Fundbüro am Münchner Hauptbahnhof

Da auch gefiederte „Reisende“ Anspruch auf Fürsorge haben, nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion München das Huhn behutsam in Obhut und brachten es zur Dienststelle. Dort wartete nicht nur ein sicherer Unterschlupf auf den unerwarteten Gast, sondern auch ein passender Name: „Henrietta“.