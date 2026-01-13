Lkw-Anhänger stürzte um: 2000 Hühner umgeladen

Polizisten müssen weiter auf den Einzug warten
Die armen Hühner! Ein Tiertransporter stürzte um 3.15 Uhr früh in Vöcklamarkt (Oberösterreich) um, 2000 Hendln mussten umgeladen werden.
Ein Lkw-Lenker (44) aus dem Bezirk Braunau fuhr am Dienstag gegen 3.15 Uhr früh entlang der Mühlreith Landesstraße von St. Georgen kommend Richtung Frankenmarkt. Auf einer leicht abschüssigen, rutschigen Straßenstelle kam der Lastwagen ins Rutschen, der Anhänger stürzte dabei seitlich auf die Wiese.
Teilweise verletzt und getötet
Ein Teil der transportierten Hühner wurde dabei verletzt bzw. getötet. Die rund 2000 Hühner wurden umgeladen und mit einem Ersatz-Lkw weiter transportiert. Die Mühlreith Landesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
