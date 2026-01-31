Nichts richtig gemacht | Ho-ruck-Politik

Ho-ruck-Politik. Wenn der Bundeskanzler verkündet, die Österreicher in einer Volksbefragung über die Verlängerung des Wehrdienstes abstimmen zu lassen, dann wird auch diese Idee massiv zerzaust. Man sehe sich die Reaktionen auf die jüngsten Regierungsideen auf unseren Leserbriefseiten an, genauso wie auch die Postings auf krone.at oder die Wortmeldungen in den sozialen Medien. Harte, ungerechte Urteile, wie die kritisierten Politiker es empfinden? Hart ja, ungerecht nur sehr bedingt. Denn allzu vieles, was diese nervöse Regierung der Bevölkerung serviert, wirkt wenig überlegt, kaum zu Ende gedacht. Ob man mit dieser Ho-ruck-Politik dem lauernden Oppositionschef mit seinem großen Masterplan Paroli bieten kann? Daran darf gezweifelt werden.