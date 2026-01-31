Alte Kriegs-Immobilie lockt mit spartanischem Reiz

Kompromisslose Funktionalität

Gedacht war die Anlage einst für den Ernstfall zwischen Ost und West. Heute spricht sie Liebhaber außergewöhnlicher Immobilien an. Der Bunker kann als Lager, Rückzugsort oder Projekt mit historischem Charakter genutzt werden. Die Widmung bleibt Grünland, der Charakter kompromisslos und zwar funktional, abgeschirmt, still. Und doch ist man erstaunlich schnell wieder in der Zivilisation“. Über einen Feldweg erreichbar, ist die A 3 nur fünf Minuten entfernt, Eisenstadt zehn Kilometer, Wien rund 50. Draußen Wald, Hügel, Ruhe auf 200 bis 300 Metern Seehöhe – drinnen ein Stück Zeitgeschichte. „Es ist ein in Platz für alle, die sagen: Wenn schon unsichere Zeiten, dann bitte gut vorbereitet“, so „Stadtquartier“-Makler Adam Brandis.