Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer will einen Bunker?

Alte Kriegs-Immobilie lockt mit spartanischem Reiz

Niederösterreich
31.01.2026 20:00
Dieser Bunker des Bundesheers in idyllischer Grünlage steht zum Verkauf.
Dieser Bunker des Bundesheers in idyllischer Grünlage steht zum Verkauf.(Bild: Krone KREATIV/Stadtquartier)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Zur Zeit des Kalten Krieges grub sich das Bundesheer im Leithagebirge an der Grenze zwischen dem Burgenland und Niederösterreich ein. Jetzt bietet ein Bunker von damals erneut Rückzugsgelegenheit in unsicheren Zeiten.

0 Kommentare

Während draußen Krisen, Blackouts und Kriege wie dunkle Schatten über der Welt liegen, findet sich am Fuße des Leithagebirges bei Hornstein im Grenzgebiet zwischen dem Burgenland und Niederösterreich ein Ort, der dieser Weltuntergangsstimmung trotzt. Die ungewöhnliche Immobilie ist wie geschaffen, um unterzutauchen – im wahrsten Sinn des Wortes. Denn es handelt sich um eine Bunkeranlage des Heeres aus den 1960er-Jahren, errichtet mitten im Kalten Krieg. Diese sucht um 55.000 Euro nun einen neuen Besitzer – und wirkt heute aktueller denn je.

Die Inneneinrichtung des Bunkers – keine Luxusherberge.
Die Inneneinrichtung des Bunkers – keine Luxusherberge.(Bild: Stadtquartier)

Inmitten grüner Idylle
Von außen ist es idyllisches Grünland, rund 1000 Quadratmeter Natur, uneinsichtig und ruhig. Darunter erstrecken sich zwei unterirdische Betongeschosse, vier kompakte Räume, verbunden durch Gang und Stiegen, insgesamt 40 Quadratmeter Nutzfläche. Kein Luxus – aber alles da, was man braucht, wenn es ernst wird: Stromaggregat mit Batterien, elektrische Lüftung, Holzofen. Und für den Fall der Fälle alles doppelt: Ersatz-Aggregat, Schaltkasten, Ventilator, kompletter Batteriesatz.

Die technischen Anlagen sind komplett.
Die technischen Anlagen sind komplett.(Bild: Stadtquartier)

Kompromisslose Funktionalität
Gedacht war die Anlage einst für den Ernstfall zwischen Ost und West. Heute spricht sie Liebhaber außergewöhnlicher Immobilien an. Der Bunker kann als Lager, Rückzugsort oder Projekt mit historischem Charakter genutzt werden. Die Widmung bleibt Grünland, der Charakter kompromisslos und zwar funktional, abgeschirmt, still. Und doch ist man erstaunlich schnell wieder in der Zivilisation“. Über einen Feldweg erreichbar, ist die A 3 nur fünf Minuten entfernt, Eisenstadt zehn Kilometer, Wien rund 50. Draußen Wald, Hügel, Ruhe auf 200 bis 300 Metern Seehöhe – drinnen ein Stück Zeitgeschichte. „Es ist ein in Platz für alle, die sagen: Wenn schon unsichere Zeiten, dann bitte gut vorbereitet“, so „Stadtquartier“-Makler Adam Brandis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
235.175 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
226.520 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
114.587 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf