Sparkassen-Chef sieht Zeichen für Aufschwung

Vergangenes Jahr war ein Jahr des Umbruchs für die Salzburger Sparkasse. Das Geldhaus fusionierte mit der Erste Bank und mit Claus Graggaber kam ein neuer Chef. Im „Krone“-Interview spricht der gebürtige Lungauer über die Umstellung in der Bank, die wirtschaftliche Situation in Salzburg und erste Anzeichen für einen Aufschwung.
„Krone“: Herr Graggaber, Sie sind bald ein Jahr Chef in der Salzburger Sparkasse. Sind Sie schon voll in Ihrem neuen Job angekommen?
Claus Graggaber: Ich bin gebürtiger Tamsweger, habe hier maturiert. Wir haben zu Hause ein Familienunternehmen, ein Sägewerk, dem ich weiterhin sehr verbunden bin. Insofern war ich auch der regionalen Wirtschaft immer sehr verbunden. Es ist nach mehr als 20 Jahren eine Rückkehr in die Heimat, die großen Spaß macht.
