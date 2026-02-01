Sparkassen-Chef sieht Zeichen für Aufschwung

„Krone“: Herr Graggaber, Sie sind bald ein Jahr Chef in der Salzburger Sparkasse. Sind Sie schon voll in Ihrem neuen Job angekommen?

Claus Graggaber: Ich bin gebürtiger Tamsweger, habe hier maturiert. Wir haben zu Hause ein Familienunternehmen, ein Sägewerk, dem ich weiterhin sehr verbunden bin. Insofern war ich auch der regionalen Wirtschaft immer sehr verbunden. Es ist nach mehr als 20 Jahren eine Rückkehr in die Heimat, die großen Spaß macht.