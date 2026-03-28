Nachgefragt bei Hofabäck: Totgesagte backen länger

„Die Nachbarin ist auf mich zugekommen, hat die Arme ausgebreitet und gesagt: ,Es ist so schade!’“, erzählt Bianca Leberbauer. Szenen wie diese erleben sie und ihre Mitarbeiter in der Bäckerei Hofabäck in Hof vier- bis fünfmal pro Tag. Denn ihr Geschäft soll schließen. Auch die „Krone“ ist darauf reingefallen und hat sich bei der Bäckerei-Inhaberin gemeldet. Siehe da: Sie hat gar nicht vor, ihre Backstube samt Café zu schließen.