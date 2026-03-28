Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchteküche brodelt

Nachgefragt bei Hofabäck: Totgesagte backen länger

Salzburg
28.03.2026 09:00
Bianca Leberbauer führt die Bäckerei.
Bianca Leberbauer führt die Bäckerei.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Die Bäckerei in Hof in Salzburg ist ein Traditionsbetrieb und soll schließen. Das Gerücht hält sich hartnäckig, mehrmals am Tag fragen Kunden danach. Auch die „Krone“ hat davon gehört und nachgefragt: Was ist wirklich dran an dem Gerede?

0 Kommentare

„Die Nachbarin ist auf mich zugekommen, hat die Arme ausgebreitet und gesagt: ,Es ist so schade!’“, erzählt Bianca Leberbauer. Szenen wie diese erleben sie und ihre Mitarbeiter in der Bäckerei Hofabäck in Hof vier- bis fünfmal pro Tag. Denn ihr Geschäft soll schließen. Auch die „Krone“ ist darauf reingefallen und hat sich bei der Bäckerei-Inhaberin gemeldet. Siehe da: Sie hat gar nicht vor, ihre Backstube samt Café zu schließen.

„Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht“, sagt Leberbauer beim Ortsbesuch. Möglicherweise weil Bäcker im Umkreis schließen. Vor zwei Monaten ging es los. „Wir haben eh schon den gleichen Satz: Nein, wir haben nicht vor, dass wir schließen. Das ist ein anderer Bäcker.“

Sogar dass sie ihren Kunden einen Brief geschrieben habe, sie sollen sich bitte einen neuen Bäcker suchen, sei im Ort herumgegangen. „Ich bin ja eh froh, dass die Leute fragen – aber inzwischen ist es viel.“

Direkt im Zentrum liegt die Bäckerei.
Direkt im Zentrum liegt die Bäckerei.(Bild: Markus Tschepp)

Aus dem Brustton der Überzeugung behauptet
Ein Mann habe sogar zu ihrem Lebensgefährten gesagt „dass er das sicher weiß“, dass die Bäckerei zumachen werde. „Nur ... wir wissen es nicht“, sagt Leberbauer und muss selbst lachen.

Seit 1870 gibt es die Bäckerei, doch die Bäckerei-Chefin räumt auch ein, dass die Zeiten derzeit schwierig seien. Sie mache sich Gedanken: „So wie es im vergangenen Jahr war, war es noch nie.“ Es liege an der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage.

Lesen Sie auch:
Philipp Porkert und Fabrice Kreuzbichler backen Panettone, Pizza und Brot (Pane). So erklärt ...
Erfolgsgeschichte
Für dieses Brot stehen Salzburger in der Schlange
21.03.2026
Süße Früchte
Konditorin setzt auf Tutti Frutti in Panzerhalle
15.03.2026
Krone Plus Logo
Wirtschaft in Salzburg
Bäcker mit Tradition: Neues Geschäft, alte Regeln
16.11.2025

„Erst gestern war ein Rohstoffvertreter da, ab Mai gehen die Preise wieder um fünf Prozent rauf.“ Hinzu kommt der Personalmangel. Leberbauer hatte zuletzt vor zweieinhalb Jahren einen freien Tag. Aber sie will weitermachen. Sie denkt auch an ihre zwölf Mitarbeiter: „Das ist ja auch wie eine kleine Familie.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
156.791 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
119.064 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
113.151 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1336 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf