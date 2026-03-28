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Reform im Anmarsch

Stadtvize zu Grünmarkt Salzburg: „Kraut und Rüben“

Salzburg
28.03.2026 08:00
Florian Kreibich arbeitet an einer Reform der Marktordnung für den Universitätsplatz.
Florian Kreibich arbeitet an einer Reform der Marktordnung für den Universitätsplatz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Jakob Hilzensauer und Manuel Till Bukovics

Ärger am Universitätsplatz: Mehrere Wirten beklagen die Stellordnung und wollen ihren Gastgarten nicht jeden Samstag räumen. Die Umsätze würden  darunter leiden. Stadtvize Florian Kreibich (ÖVP) will jetzt beruhigen und bekräftigt seine Arbeit an einer Reform der Marktordnung...

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Zwei Wirte, ein Ärger: Die Chefs von Fabis Frozen Yogurt und dem Ritzerwirt am Universitätsplatz haben ihrer Wut diese Woche Luft gemacht. Wie berichtet müssen beide an Samstagen ihren Gastgarten abbauen, damit ein Marktstand stehen kann. Der Mehraufwand ist mit weniger Umsatz verknüpft. Beide Lokalchefs sind sich einig: „Es braucht eine Reform, transparente Regeln!“ Ein Antrag dazu wurde von Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ) eingereicht. Die Marktordnung müsse angepasst werden.

Zitat Icon

Wir wollen das im Sommer unter Dach und Fach haben. Dabei soll es dann unter der Woche auch mehr Parkplätze für Anrainer geben. 

Florian Kreibich, Vizebürgermeister

Jetzt hat sich ÖVP-Vizestadtchef Florian Kreibich gemeldet: „Wir arbeiten seit Monaten an der Reform. Aber das ist nicht so leicht. Hier wurde über Jahrzehnte nichts gemacht – die ganze Stellplatzordnung ist Kraut und Rüben, war teils illegal.“ Er werde demnächst einen neuen Vorschlag einreichen.

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Auch die Marktfläche soll erweitert werden, was Altstadtbewohner auf die Palme bringt. Ein neues Schild rät diesen zum Parken in der Riedenburg – auch, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung für den Universitätsplatz haben. „Die Tafel reicht ja anscheinend. Mit uns redet sowieso keiner“, sagt Claudia Schmidt. 

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