Stadtvize zu Grünmarkt Salzburg: „Kraut und Rüben“

Zwei Wirte, ein Ärger: Die Chefs von Fabis Frozen Yogurt und dem Ritzerwirt am Universitätsplatz haben ihrer Wut diese Woche Luft gemacht. Wie berichtet müssen beide an Samstagen ihren Gastgarten abbauen, damit ein Marktstand stehen kann. Der Mehraufwand ist mit weniger Umsatz verknüpft. Beide Lokalchefs sind sich einig: „Es braucht eine Reform, transparente Regeln!“ Ein Antrag dazu wurde von Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ) eingereicht. Die Marktordnung müsse angepasst werden.