Stadtvize zu Grünmarkt Salzburg: „Kraut und Rüben“

Ärger am Universitätsplatz: Mehrere Wirten beklagen die Stellordnung und wollen ihren Gastgarten nicht jeden Samstag räumen. Die Umsätze würden darunter leiden. Stadtvize Florian Kreibich (ÖVP) will jetzt beruhigen und bekräftigt seine Arbeit an einer Reform der Marktordnung...
Zwei Wirte, ein Ärger: Die Chefs von Fabis Frozen Yogurt und dem Ritzerwirt am Universitätsplatz haben ihrer Wut diese Woche Luft gemacht. Wie berichtet müssen beide an Samstagen ihren Gastgarten abbauen, damit ein Marktstand stehen kann. Der Mehraufwand ist mit weniger Umsatz verknüpft. Beide Lokalchefs sind sich einig: „Es braucht eine Reform, transparente Regeln!“ Ein Antrag dazu wurde von Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ) eingereicht. Die Marktordnung müsse angepasst werden.
Wir wollen das im Sommer unter Dach und Fach haben. Dabei soll es dann unter der Woche auch mehr Parkplätze für Anrainer geben.
Florian Kreibich, Vizebürgermeister
Jetzt hat sich ÖVP-Vizestadtchef Florian Kreibich gemeldet: „Wir arbeiten seit Monaten an der Reform. Aber das ist nicht so leicht. Hier wurde über Jahrzehnte nichts gemacht – die ganze Stellplatzordnung ist Kraut und Rüben, war teils illegal.“ Er werde demnächst einen neuen Vorschlag einreichen.
Auch die Marktfläche soll erweitert werden, was Altstadtbewohner auf die Palme bringt. Ein neues Schild rät diesen zum Parken in der Riedenburg – auch, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung für den Universitätsplatz haben. „Die Tafel reicht ja anscheinend. Mit uns redet sowieso keiner“, sagt Claudia Schmidt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.