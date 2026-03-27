Unbezwingbare Straßwalchner bremsten Hallein aus

Der Matchplan von Straßwalchens neuem Trainer Markus Scharrer ging voll auf: „Wir müssen offensiv verteidigen. Mit hinten reinstellen erreichst du gegen solche Mannschaften nichts. Dafür sind sie uns spielerisch zu überlegen“, hatte er im Vorfeld des Salzburger Liga-Rundenhits gegen Hallein gemeint. Am Ende stand ein 0:0, mit dem beide Seiten leben konnten. „Beide Seiten haben sich relativ neutralisiert. Wir waren heute nicht so spritzig und stark wie in den letzten Spielen“, befand Gäste-Coach Christoph Lessacher. Scharrer ergänzte: „Das Remis war mehr als verdient. Hallein hat 90 Minuten nicht so ins Spiel gefunden, wir waren zumindest optisch besser.“ Sein Team bleibt als einziger Klub der Liga 2026 weiter ohne Gegentor.