Marschroute bei Krisenklub: „Einfach Spaß haben“

Knipser fällt aus

Ein echtes Top-Spiel findet heute in Bischofshofen statt, wo Seekirchen zu Gast ist. Die Pongauer haben nach zuletzt zwei Siegen in Folge eine breite Brust. „Unser Selbstbewusstsein ist groß. Zudem haben wir im Herbst mit 3:0 gegen sie gewonnen“, weiß Trainer Sean Caldwell, der jedoch viel Respekt vor den Flachgauern hat. „Sie gehören zu den besten Teams der Liga. Wenn wir physisch nicht auf ihrem Level sind, wird es schwierig.“ Aber auch Seekirchens Coach Mario Lapkalo erwartet eine komplizierte Aufgabe: „Es gibt angenehmere Gegner als Bischofshofen. Ich bin gespannt, wie gut der Platz beieinander ist.“ Verzichten muss er auf Top-Knipser Fabian Neumayr, der sich am Mittwoch einen Seitenbandeinriss im Knie zuzog. „Die Verletzung ist nicht so schlimm wie erwartet, aber er wird uns trotzdem für mehrere Wochen fehlen“, so Lapkalo.