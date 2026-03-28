Marschroute bei Krisenklub: „Einfach Spaß haben“

Nach Debakel gegen Kitzbühel möchte der FC Pinzgau ausgerechnet bei Tabellenführer Wacker Innsbruck überraschen. Ein Spitzenspiel steht in Bischofshofen an. Ausfall von Seekirchens Toptorjäger trübt Vorfreude bei Seekirchen.
Eine Verschnaufpause gibt es derzeit für die Teams der Regionalliga West nicht. Nachdem die Klubs bereits unter der Woche gefordert waren, sind einige heute schon wieder im Einsatz.
Dabei will der FC Pinzgau ein anderes Gesicht als beim 0:4 gegen Kitzbühel zeigen. Die Aufgabe könnte jedoch nicht härter sein, die Saalfeldener gastieren bei Wacker Innsbruck. „Keiner traut uns zu, dort etwas zu holen. Überraschungen gibt es aber immer wieder. Wir müssen einfach Spaß am Fußball haben“, sagt Trainer Adonis Spica, der auf Kapitän Lukas Moosmann (Wadenverletzung) verzichten muss. Dennoch freut er sich auf die Partie: „Vor so einer Kulisse und in so einem Stadion zu spielen, ist nicht alltäglich.“
Knipser fällt aus
Ein echtes Top-Spiel findet heute in Bischofshofen statt, wo Seekirchen zu Gast ist. Die Pongauer haben nach zuletzt zwei Siegen in Folge eine breite Brust. „Unser Selbstbewusstsein ist groß. Zudem haben wir im Herbst mit 3:0 gegen sie gewonnen“, weiß Trainer Sean Caldwell, der jedoch viel Respekt vor den Flachgauern hat. „Sie gehören zu den besten Teams der Liga. Wenn wir physisch nicht auf ihrem Level sind, wird es schwierig.“ Aber auch Seekirchens Coach Mario Lapkalo erwartet eine komplizierte Aufgabe: „Es gibt angenehmere Gegner als Bischofshofen. Ich bin gespannt, wie gut der Platz beieinander ist.“ Verzichten muss er auf Top-Knipser Fabian Neumayr, der sich am Mittwoch einen Seitenbandeinriss im Knie zuzog. „Die Verletzung ist nicht so schlimm wie erwartet, aber er wird uns trotzdem für mehrere Wochen fehlen“, so Lapkalo.
Die Partie von Wals-Grünau in Kitzbühel wurde wetterbedingt auf 21. April verschoben.
Regionalliga West, Samstag: Bischofshofen – Seekirchen, Lustenau – Dornbirn, Lauterach – Reichenau (alle 15), Wacker Innsbruck – FC Pinzgau (15.30).
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