Wochen der Entscheidung ohne wichtigste Spielerin

Am Karsamstag folgt daheim das nächste Alles-oder-nichts-Spiel, wenn es im Cup gegen den LASK um den erstmaligen Finaleinzug der Salzburgerinnen geht. Doch genau in dieser entscheidenden Phase fehlt Pavlovic seine wohl wichtigste Spielerin: Sara Grabovac zog sich vergangene Woche eine Bänderverletzung zu und fällt bis Saisonende aus. „Sara kann man nicht ersetzen“, betont der Coach. Denn ihre Stärken gibt es in dieser Form sehr selten: „Sie macht mit ihrer Präsenz andere besser. Sie hat in diesen jungen Jahren (17 Jahre alt, Anm.) schon einen so ausgeprägten Charakter. Das braucht jedes Team!“ Jetzt dürfen sich andere Spielerinnen in ihrer Rolle beweisen.