Wochen der Entscheidung ohne wichtigste Spielerin

Salzburgs Frauen haben eine entscheidende Phase vor der Brust. In der Liga geht es noch um den Einzug in die Meisterrunde, im Cup könnte der erstmalige Finaleinzug gelingen. Doch gerade in diesen Wochen fehlt den Bullen eine absolute Leistungsträgerin.
Im Fußball brechen langsam, aber sicher die entscheidenden Wochen an. Für die Frauen von Red Bull Salzburg stehen binnen einer Woche zwei sehr wichtige Spiele an. Heute (14) ist ein Sieg in Neulengbach Pflicht. Nur dann lebt die Chance auf die Top-4 und die Meisterrunde noch. Gewinnen die Bullen, muss Altach am Sonntag gegen Sturm verlieren. „Eine gewisse Anspannung ist jede Woche vor jedem Match da“, sieht Trainer Dusan Pavlovic keine Anzeichen einer Nervosität.
Am Karsamstag folgt daheim das nächste Alles-oder-nichts-Spiel, wenn es im Cup gegen den LASK um den erstmaligen Finaleinzug der Salzburgerinnen geht. Doch genau in dieser entscheidenden Phase fehlt Pavlovic seine wohl wichtigste Spielerin: Sara Grabovac zog sich vergangene Woche eine Bänderverletzung zu und fällt bis Saisonende aus. „Sara kann man nicht ersetzen“, betont der Coach. Denn ihre Stärken gibt es in dieser Form sehr selten: „Sie macht mit ihrer Präsenz andere besser. Sie hat in diesen jungen Jahren (17 Jahre alt, Anm.) schon einen so ausgeprägten Charakter. Das braucht jedes Team!“ Jetzt dürfen sich andere Spielerinnen in ihrer Rolle beweisen.
ADMIRAL Frauen Bundesliga, Samstag: LASK – Vienna (13), Neulengbach – Salzburg (14).
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