Onlinebetrüger versprachen Gewinne mit Gold

Eine 25-jährige Pinzgauerin wurde Opfer eines Onlinebetruges: Sie wurde in sozialen Netzwerken auf eine Anzeige für Goldanlage aufmerksam und hoffte auf Gewinne. Das junge Opfer schöpfte zu spät Verdacht.
Die Frau witterte im Oktober 2025 das große Geld. Über soziale Medien nahm sie Kontakt mit den Tätern auf und schloss per Telefon und Zoomcalls mehrere Verträge mit ihnen ab.
Die Täter erleichterten sie in vier Überweisungen um mehr als 26.000 Euro. Als die Unbekannten weitere Zahlungen forderten, wurde das Opfer misstrauisch und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen.
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