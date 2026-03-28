Eine Frau soll die Saison der Festspiele retten

Jetzt werden bei den Salzburger Festspielen eilig die Weichen gestellt für die Zeit nach Markus Hinterhäuser. Mit Donnerstag wurde der 67-Jährige beurlaubt. Nun könnte erstmals eine Frau für die künstlerischen Inhalte des Kulturfestivals verantwortlich zeichnen.
Hinterhäusers „Wohlverhalten“ und Alleingänge in personellen Belangen waren in den letzten Wochen wiederkehrende Streitpunkte zwischen dem Kuratorium und dem Intendanten. Dazu zählten neben der Entlassung von Ex-Schauspielchefin Marina Davydova auch die plötzliche Absetzung des Jedermann-Ensembles rund um Regisseur Michael Sturminger.
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