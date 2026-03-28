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Interims-Intendantin

Eine Frau soll die Saison der Festspiele retten

Salzburg
28.03.2026 05:00
Ihr mitreißendes, südländisches Temperament kommt bei Fans gut an.
Ihr mitreißendes, südländisches Temperament kommt bei Fans gut an.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Jetzt werden bei den Salzburger Festspielen eilig die Weichen gestellt für die Zeit nach Markus Hinterhäuser. Mit Donnerstag wurde der 67-Jährige beurlaubt. Nun könnte erstmals eine Frau für die künstlerischen Inhalte des Kulturfestivals verantwortlich zeichnen.

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Hinterhäusers „Wohlverhalten“ und Alleingänge in personellen Belangen waren in den letzten Wochen wiederkehrende Streitpunkte zwischen dem Kuratorium und dem Intendanten. Dazu zählten neben der Entlassung von Ex-Schauspielchefin Marina Davydova auch die plötzliche Absetzung des Jedermann-Ensembles rund um Regisseur Michael Sturminger.

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