Eisbullen-Coach nimmt Liga-Geldstrafe auf den Arm

Beim 4:0-Heimsieg gegen Fehervar drehte sich bei Meister Salzburg weiterhin fast alles um die harten Urteile der Eishockey-Liga. Fans skandierten und zeigten Spruchbänder, um die Unverhältnismäßigkeit zum Ausdruck zu bringen. Tyler Lewington wurde nach seinem Mittelfinger-Eklat für fünf Spiele gesperrt und musste zusätzlich 2400 Euro blechen. Cheftrainer Manny Viveiros überwies an das Liga-Konto 2600 Euro (1300 bedingt), weil er fast zwei Wochen zuvor in einem Interview Entscheidungen der Schiedsrichter minimal kritisiert hatte.