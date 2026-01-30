Landwirt wurde nach Skandal Gütesiegel entzogen

Tierschützer erfreut

„Die Taten auf unseren Videos des Schweinemastbetriebs zeugen von völliger Respektlosigkeit den Tieren gegenüber. Deshalb begrüßen wir den Entzug des Gütesiegels. Das ist für uns auch ein Beweis, dass die Vorwürfe vollinhaltlich stimmen, obwohl sie vom Betreiber zurückgewiesen wurden und er uns als terroristische Vereinigung bezeichnet hat, der man nicht glauben soll“, so Kampagnenleiter Georg Prinz vom VGT, der die üblen Bilder zugespielt bekommen hat und nach eingehender Prüfung auch veröffentlichte.