Führerscheinneuling war im Alko- und Temporausch

Eine Polizeistreife führte am Freitag gegen 0.30 Uhr bei einer Verkehrsschwerpunktaktion Geschwindigkeitsmessungen entlang der B141 im Gemeindegebiet von Hohenzell (Bezirk Ried im Innkreis) durch. Dabei wurde im Bereich einer 70-km/h-Beschränkung ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h mittels Lasermessung festgestellt.



Das Fahrzeug wurde angehalten und der Fahrzeuglenker kontrolliert. Beim 21-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Schärding, der im Besitz eines Probeführerscheines ist, ergab ein durchgeführter Alkomattest einen Wert von 1,66 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.