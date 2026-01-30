Führerscheinneuling war im Alko- und Temporausch

MIt 118 km/h und 1,66 Promille bretterte ein Probefüherscheinbesitzer (21) kurz nach Mtternacht in Hohenzell über die B141. Eine Polizeikontrolle beendete zumindest den Temporausch.
Eine Polizeistreife führte am Freitag gegen 0.30 Uhr bei einer Verkehrsschwerpunktaktion Geschwindigkeitsmessungen entlang der B141 im Gemeindegebiet von Hohenzell (Bezirk Ried im Innkreis) durch. Dabei wurde im Bereich einer 70-km/h-Beschränkung ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h mittels Lasermessung festgestellt.
Anzeigen folgen
Das Fahrzeug wurde angehalten und der Fahrzeuglenker kontrolliert. Beim 21-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Schärding, der im Besitz eines Probeführerscheines ist, ergab ein durchgeführter Alkomattest einen Wert von 1,66 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
