Fünfstelliger Schaden

Versprechen schneller Gewinne: Frau wurde schwach

Tirol
29.01.2026 22:00
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Immer und immer wieder versprach ein bislang Unbekannter einer Frau, dass mit Kryptowährungen schnelles Geld zu machen sei, und das ganz nebenbei. Irgendwann installierte die Frau (44) eine App, und das Unheil nahm seinen Lauf. 

0 Kommentare

Im Zeitraum vom 15. bis 26. Jänner nahm eine bislang unbekannte Täterschaft über eine Dating-Plattform mehrmals Kontakt mit einer 44-jährigen Österreicherin auf. In weiterer Folge täuschten die Internetbetrüger aufrichtiges, persönliches Interesse vor und thematisierten in der Folge das Thema Trading, insbesondere Kryptowährungshandel. Dabei wurde wiederholt hervorgehoben, dass sich hiermit nebenbei hohe Gewinne erzielen ließen.

Versprechungen vom schnellen Geld
Im Laufe des Tatzeitraums wurde das Thema mehrfach angesprochen, wodurch beim Opfer Interesse geweckt wurde. Die unbekannte Täterschaft leitete das Opfer schließlich zum Download einer Krypto-Handelsplattform an und sprach konkrete Handelsempfehlungen aus.

Lesen Sie auch:
Der Täter mit männlicher Stimme überredete die Tirolerin zu Überweisungen (Symbolbild).
Überweisung gestoppt
Tirolerin (56) entging Betrug in letzter Minute
28.01.2026

Aufgrund der verwirrenden und manipulativen Anleitungen gelang es den Betrügern, sich Zugriff auf der Krypto-Handelsplattform zu verschaffen. In weiterer Folge tätigte sie im Auftrag des Opfers mehrere Trades in einer Gesamthöhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages.

