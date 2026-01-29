Versprechen schneller Gewinne: Frau wurde schwach

Im Zeitraum vom 15. bis 26. Jänner nahm eine bislang unbekannte Täterschaft über eine Dating-Plattform mehrmals Kontakt mit einer 44-jährigen Österreicherin auf. In weiterer Folge täuschten die Internetbetrüger aufrichtiges, persönliches Interesse vor und thematisierten in der Folge das Thema Trading, insbesondere Kryptowährungshandel. Dabei wurde wiederholt hervorgehoben, dass sich hiermit nebenbei hohe Gewinne erzielen ließen.