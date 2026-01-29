Vorteilswelt
„Fehlkalkulationen“

Irans Armeesprecher reagiert auf Trumps Drohungen

Außenpolitik
29.01.2026 22:43
In Teheran ist Anti-Werbung für die USA und Israel zu sehen.
In Teheran ist Anti-Werbung für die USA und Israel zu sehen.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat der Führung im Iran am Mittwoch erneut mit militärischer Gewalt gedroht. Dabei bezog er sich nicht auf die gewaltsame Niederschlagung der landesweiten Proteste, sondern auf das Fehlen eines Atomabkommens. Nun hat der iranische Armeesprecher reagiert und über mögliche US-Ziele einer Militärintervention gesprochen.

Wenn die Vereinigten Staaten derartige „Fehlkalkulationen“ träfen, werde sich die Situation „ganz sicher nicht so entwickeln, wie Trump sich das vorstellt – ein schneller Einsatz und dann, zwei Stunden später, twittern, dass die Operation vorbei ist“, sagte Irans Armeesprecher Mohammed Akraminia am Donnerstag. So hätten etwa US-Flugzeugträger „ernstliche Schwachstellen“ und zahlreiche US-Militärbasen seien „innerhalb der Reichweite unserer Mittelstrecken“. Mögliche Ziele einer iranischen Militärintervention könnten demnach die Basen in der Golfregion oder ein Flugzeugträger sein.

„Die Zeit wird knapp. Der nächste Angriff wird schlimmer“, hatte zuvor US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Er bezog sich dabei auf die Bombardements der US-Armee während des zwölftägigen Kriegs zwischen Israel und dem Iran im Juni 2025. Washington hatte auch nach der Niederschlagung der Proteste im Iran einen neuen Militäreinsatz gegen das Land nicht ausgeschlossen. Bei dem brutalen Vorgehen der staatlichen Einsatzkräfte gegen Demonstrierende wurden Tausende Menschen getötet. Zehntausende weitere Menschen wurden festgenommen.

Revolutionsgarden jetzt Terrororganisation
Auslöser der Proteste war die desolate Wirtschaftslage, sie richteten sich jedoch zunehmend gegen die autoritäre Herrschaft der Islamischen Republik. Am Donnerstagnachmittag haben die EU-Außenministerinnen und EU-Außenminister die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft. Diese wurden nach der Islamischen Revolution 1979 gegründet, kontrollieren große Teile der Wirtschaft und Streitkräfte und sind zudem für das Raketen- und Nuklearprogramm des Landes zuständig.

Dass die EU sich besorgt über die Menschenrechte im Iran zeige, sei eine offensichtliche Lüge, kommentierte die Führung in Teheran. Man behalte sich „entsprechende Gegenmaßnahmen“ vor. Die Regierung versucht derzeit erneut, mit Massenverhaftungen ein Wiederaufflammen der landesweiten Proteste zu verhindern. Niemand wisse, wohin die Menschen gebracht würden, sagte ein Aktivist.

