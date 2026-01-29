Irans Armeesprecher reagiert auf Trumps Drohungen

„Die Zeit wird knapp. Der nächste Angriff wird schlimmer“, hatte zuvor US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Er bezog sich dabei auf die Bombardements der US-Armee während des zwölftägigen Kriegs zwischen Israel und dem Iran im Juni 2025. Washington hatte auch nach der Niederschlagung der Proteste im Iran einen neuen Militäreinsatz gegen das Land nicht ausgeschlossen. Bei dem brutalen Vorgehen der staatlichen Einsatzkräfte gegen Demonstrierende wurden Tausende Menschen getötet. Zehntausende weitere Menschen wurden festgenommen.