Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Cockpit im Visier

Shoei integriert Head-up-Display in Motorradhelm

Motor
29.01.2026 06:10
(Bild: Eyelights)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch bei Motorrädern sind hochauflösende TFT-Displays mittlerweile üblich und sie werden immer größer. Head-up-Displays (HUD) sind aber noch ein Nischenprodukt. Nun bringt mit Shoei ein höchst renommierter Helmhersteller eines auf den Markt.

0 Kommentare

Der HUD-Spezialist EyeLights stattet ab sofort einen Serienhelm mit der dritten Generation seiner Visierprojektion aus. Gemeinsam mit Shoei aus Japan haben die Franzosen den T-Air 3 Smart entwickelt, der die bislang als Nachrüstlösung bekannte HUD-Technik in die GT-Air-Baureihe integriert.

Das Head-up-Display projiziert zentrale Fahrinformationen wie Tempo, Navigationshinweise, Anrufe und Radarwarnungen rund drei Meter vor den Blickpunkt des Fahrers in das Visier. Herzstück ist ein Nano-OLED-Visier mit besonders heller Projektion und Full-HD-Ablesbarkeit, auch bei Tageslicht. Laut EyeLights sollen sich mit dieser Technik die Reaktionszeiten um mehr als 32 Prozent verkürzen.

(Bild: Eyelights)

Zum Funktionsumfang zählen außerdem ein universell einsetzbares Intercom mit unbegrenzter Reichweite, ein Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie integrierte Sprachassistenten (Siri und Google Assistant). Die Infotainment-Einheit ist mit Android- und iOS-Geräten kompatibel und hat laut Hersteller eine Akkulaufzeit von mindestens zehn Stunden. 

Der in fünf Farben und den Größen S bis XXL erhältliche Helm kostet inklusive der smarten Technik gut 1200 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
136.438 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.867 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.434 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Motor
Das Cockpit im Visier
Shoei integriert Head-up-Display in Motorradhelm
Superleicht-Geschoss
Neuer Donkervoort P24 RS hat ungewöhnliches Detail
Trendwende auf Straßen
Stromer überholen Verbrenner bei Neuzulassungen
Krone Plus Logo
Vorbild Deutschland
Importeure fordern Förderung für E-Autos zurück
Theoretisches Maximum
Von wegen „hocheffiziente Verbrennungsmotoren“

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf