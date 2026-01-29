Shoei integriert Head-up-Display in Motorradhelm

Das Head-up-Display projiziert zentrale Fahrinformationen wie Tempo, Navigationshinweise, Anrufe und Radarwarnungen rund drei Meter vor den Blickpunkt des Fahrers in das Visier. Herzstück ist ein Nano-OLED-Visier mit besonders heller Projektion und Full-HD-Ablesbarkeit, auch bei Tageslicht. Laut EyeLights sollen sich mit dieser Technik die Reaktionszeiten um mehr als 32 Prozent verkürzen.