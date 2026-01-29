Shoei integriert Head-up-Display in Motorradhelm

Auch bei Motorrädern sind hochauflösende TFT-Displays mittlerweile üblich und sie werden immer größer. Head-up-Displays (HUD) sind aber noch ein Nischenprodukt. Nun bringt mit Shoei ein höchst renommierter Helmhersteller eines auf den Markt.
Der HUD-Spezialist EyeLights stattet ab sofort einen Serienhelm mit der dritten Generation seiner Visierprojektion aus. Gemeinsam mit Shoei aus Japan haben die Franzosen den T-Air 3 Smart entwickelt, der die bislang als Nachrüstlösung bekannte HUD-Technik in die GT-Air-Baureihe integriert.
Das Head-up-Display projiziert zentrale Fahrinformationen wie Tempo, Navigationshinweise, Anrufe und Radarwarnungen rund drei Meter vor den Blickpunkt des Fahrers in das Visier. Herzstück ist ein Nano-OLED-Visier mit besonders heller Projektion und Full-HD-Ablesbarkeit, auch bei Tageslicht. Laut EyeLights sollen sich mit dieser Technik die Reaktionszeiten um mehr als 32 Prozent verkürzen.
Zum Funktionsumfang zählen außerdem ein universell einsetzbares Intercom mit unbegrenzter Reichweite, ein Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie integrierte Sprachassistenten (Siri und Google Assistant). Die Infotainment-Einheit ist mit Android- und iOS-Geräten kompatibel und hat laut Hersteller eine Akkulaufzeit von mindestens zehn Stunden.
Der in fünf Farben und den Größen S bis XXL erhältliche Helm kostet inklusive der smarten Technik gut 1200 Euro.
