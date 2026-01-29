Trump kontert Spekulationen um geschlossene Augen

Geschlossene Augen, laufende Kameras und viele Spekulationen: US-Präsident Donald Trump hat sich nun selbst zu den Bildern geäußert, die ihn während einer Kabinettssitzung mit gesenktem Blick zeigten – und liefert dafür eine ungewöhnliche Erklärung.
Trump sagte am Donnerstag bei einer weiteren Kabinettssitzung im Weißen Haus, er sei bei dem Termin im Dezember nicht eingeschlafen, sondern habe sich gelangweilt. „Einige Leute sagten, er habe die Augen geschlossen. Schauen Sie, es wurde ziemlich langweilig“, erklärte der Präsident.
Er habe die Augen nur geschlossen, „weil ich zur Hölle noch mal da raus wollte“. Die Sitzung, in der die Äußerungen fielen, dauerte insgesamt 81 Minuten und wurde im Fernsehen übertragen.
Sleepy Trump: „schlafe übrigens nicht viel“
Zugleich betonte Trump: „Ich schlafe übrigens nicht viel.“ Der 79-Jährige ist in seiner letzten Amtszeit der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Um Zweifel an seiner Vitalität zu entkräften, verweist er regelmäßig auf seine geistige Fitness und lässt seinen Terminkalender detaillierter veröffentlichen.
Die anhaltenden Fragen zu Trumps Alter stehen im Kontrast zu seinem früheren Wahlkampfgegner Joe Biden. Dieser hatte seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit im Jahr 2024 auch wegen Sorgen über sein Alter zurückgezogen. Trump bezeichnet Biden weiterhin regelmäßig als „Sleepy Joe“.
Trumps Gesundheitszustand lässt rätseln
Seit Trumps Amtsantritt haben sich auch die Kabinettssitzungen verändert. Sie werden häufig stundenlang im Fernsehen übertragen und dienen dem Präsidenten dazu, die Erfolge seiner Regierung darzustellen. Dabei wurde Trump wiederholt mit geschlossenen Augen beobachtet.
Unabhängig davon gibt es immer wieder Fragen zu Trumps Gesundheitszustand, unter anderem wegen blauer Flecken an seinen Händen. Das Weiße Haus erklärte dazu, diese seien auf die Einnahme von Aspirin zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Medizinische Tests hätten dem Präsidenten eine gute Herzgesundheit bescheinigt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.