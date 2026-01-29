Trump kontert Spekulationen um geschlossene Augen

Unabhängig davon gibt es immer wieder Fragen zu Trumps Gesundheitszustand, unter anderem wegen blauer Flecken an seinen Händen. Das Weiße Haus erklärte dazu, diese seien auf die Einnahme von Aspirin zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Medizinische Tests hätten dem Präsidenten eine gute Herzgesundheit bescheinigt.