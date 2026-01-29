Dänemarks König Frederik X. reist nach Grönland

Der bevorstehende Besuch des Königs stößt in der grönländischen Hauptstadt Nuuk bereits auf Zuspruch. „Es tröstet uns und gibt uns Geborgenheit, dass er kommt“, sagte etwa die Grönländerin Esther Jensen. Wie berichtet, hatte Trump zunächst gedroht, notfalls militärische Macht anzuwenden, um die dänische Insel in seinen Besitz zu bekommen. Danach ruderte er zurück und sprach von einem Abkommen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Derzeit laufen Gespräche zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus Dänemark und den USA, um eine Lösung im Konflikt zu finden, in dem es offiziell um die Sicherheit der Insel und Bedrohungen durch China und Russland geht.