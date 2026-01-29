Musizieren macht uns nicht unbedingt klüger

Das Spielen eines Musikinstruments gilt seit Langem als geistiges Trainingsprogramm. Eine neue Studie aber relativiert diese Annahme deutlich: Zwischen professionellen Musikern und Amateuren zeigen sich kaum Unterschiede die kognitiven Fähigkeiten betreffend. Auch der Abstand zu Nichtmusikern ist nur in wenigen Bereichen signifikant.