Sind die Silberpfeile 2026 die großen Gejagten?

Sechs der insgesamt elf Teams nutzten den Mittwoch, um ihre neuen Autos besser kennenzulernen. Grund für Optimismus gab es dabei vor allem für Mercedes, sowohl am Vor- als auch am Nachmittag rasten die Silberpfeile zur schnellsten Rundenzeit. Erst war es George Russell, der mit 1:17.580 Minuten die bislang schnellste Zeit der Woche setzte, später raste Andrea Kimi Antonelli noch einmal um zwei Zehntel schneller über den katalanischen Asphalt.