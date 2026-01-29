Vorteilswelt
Mercedes W17 überzeugt

Sind die Silberpfeile 2026 die großen Gejagten?

Formel 1
29.01.2026 12:26
Wie schlagen sich Kimi Antonelli und George Russell 2026?
Wie schlagen sich Kimi Antonelli und George Russell 2026?(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Ja, bis die Ampeln der Motorsport-Königsklasse das erste Mal ausgehen, dauert es noch ein Weilchen und ja, die ersten Tests in Barcelona geben keine Garantie über die Machtverhältnisse in der Formel 1. Aber: Der Mercedes W17 weiß bereits zu überzeugen.

0 Kommentare

Sechs der insgesamt elf Teams nutzten den Mittwoch, um ihre neuen Autos besser kennenzulernen. Grund für Optimismus gab es dabei vor allem für Mercedes, sowohl am Vor- als auch am Nachmittag rasten die Silberpfeile zur schnellsten Rundenzeit. Erst war es George Russell, der mit 1:17.580 Minuten die bislang schnellste Zeit der Woche setzte, später raste Andrea Kimi Antonelli noch einmal um zwei Zehntel schneller über den katalanischen Asphalt.

„Wir sind zufrieden mit der Kilometerleistung, die wir heute erreicht haben, und haben die meisten Ziele abgehakt, die wir uns für die ersten beiden Fahrtage hier in Barcelona gesetzt haben“, zog Renningenieur Andrew Shovlin ein positives Zwischenfazit. 

Probleme bei Audi
Weniger erfreulich verlief das Kennenlernen für Neo-Rennstall Audi. Nach gerade einmal fünf Runden kam der R26 von Nico Hülkenberg zum Stehen und blieb für den Rest des Vormittags in der Garage. Zwar drehte der Deutsche am Nachmittag weitere 63 Runden, beendete den Tag jedoch als Schlusslicht der Zeitentabelle.

Loading
