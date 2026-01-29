Als Alaba noch blond und ein cleverer Lauser war

Alaba nennt ihn „Angielotti“

Ein großer Förderer von Alaba war Johannes „Angie“ Anglmayer, der 1998 die Fußballklassen im Polgargymnasium erfunden hat. David nennt ihn in Anlehnung an Carlo Ancelotti respektvoll „Angielotti“. Der Pädagoge, der ihn in der Polgarstraße dreieinhalb Jahre betreute, erzählt: „Für ihn war Fußball vom ersten Tag die absolute Nummer eins. Er hat jeden Tag an sich gearbeitet. Sein Talent und seinen Willen hat jeder erkannt, das war nicht schwer. David war auch schon damals eine große Führungspersönlichkeit auf dem Platz. Er war damals schon sehr gut, aber nicht herausragend. Zum Superstar wurde er bei Bayern München, wo er weiter ausgebildet und von Spitzentrainern und Mitspielern wie Franck Ribery gefördert wurde.“