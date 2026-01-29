Kamrad über Österreich

„Was mir besonders gefällt? Euer trockener Humor!“

Adabei-TV Clips
29.01.2026 12:14
0 Kommentare

Im krone.tv-Interview schwärmt der ehemalige „The Voice of Germany“-Juror Kamrad von Österreich – und verrät, was ihm hier besonders gut gefällt. Außerdem gibt er einen kleinen Ausblick auf seine Pläne für den Sommer und in welcher Stadt er vielleicht anzutreffen sein wird. Mehr dazu im Video. 

Folgen Sie uns auf