Gefährdete Waldrappe in ihre neue Heimat gebracht

Zwei Waldrappe aus dem Tiergarten Schönbrunn sind in der vergangenen Woche in Spanien ausgewildert worden. Die stark gefährdeten Tiere – sie waren im 17. Jahrhundert in Europa sogar ausgerottet – wurden mit dem Flugzeug in ihre neue Heimat gebracht, so der Zoo am Donnerstag.
Die Vögel wurden im Rahmen des Projekts „Ibis Ermità“ nach Katalonien gebracht. Zunächst befinden sie sich noch in einer Auswilderungsvoliere, wo sie sich in Ruhe an die Umgebung und ihre Artgenossen gewöhnen können.
„Die beiden Schönbrunner Waldrappe werden Teil der ersten wild lebenden, sesshaften Waldrapp-Kolonie in der Region sein. Ein bedeutender Meilenstein für diese stark gefährdete Vogelart“, wird Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck zitiert.
Insgesamt werden im Rahmen des Projekts noch vor dem Sommer die ersten 30 Waldrappe aus Zoos ausgewildert. Während das Vorhaben zum Schutz der Tiere in Katalonien noch am Anfang steht, war die Ansiedelung in Andalusien bereits erfolgreich.
Waldrappe „verlernten“ Flugroute
Menschen rotteten den Waldrapp in Europa im 17. Jahrhundert aus. Der Zugvogel kann in Mitteleuropa nicht eigenständig überwintern. Er muss die Flugroute in das Überwinterungsgebiet innerhalb der ersten Lebensjahre erlernen, hieß es in der Aussendung des Tiergartens. Mit dem letzten in der Wildbahn lebenden Waldrapp in Europa ging diese Tradition aber verloren.
„Im Rahmen eines vom Tiergarten koordinierten EU-LIFE-Projekts werden daher Waldrappe, die in Zoos geschlüpft sind, mittels menschengeführter Migration in ein Wintergebiet in Spanien geführt und erlernen so wieder die Flugroute“, teilte der Tiergarten mit. In Spanien sind die Bedingungen für den Waldrapp deutlich besser: Das gesamte Jahr über findet die gefährdete Art dort ausreichend Futter, weshalb auch sesshafte Kolonien möglich seien.
„Zoos spielen beim Erhalt von Tierarten eine zentrale Rolle, weil sie stabile Reservepopulationen aufbauen können. Das ist die Voraussetzung, dass Auswilderungsprojekte wie dieses in Spanien überhaupt möglich sind“, sagte Eveline Dungl, zuständige zoologische Abteilungsleiterin.
