Gefährdete Waldrappe in ihre neue Heimat gebracht

„Im Rahmen eines vom Tiergarten koordinierten EU-LIFE-Projekts werden daher Waldrappe, die in Zoos geschlüpft sind, mittels menschengeführter Migration in ein Wintergebiet in Spanien geführt und erlernen so wieder die Flugroute“, teilte der Tiergarten mit. In Spanien sind die Bedingungen für den Waldrapp deutlich besser: Das gesamte Jahr über findet die gefährdete Art dort ausreichend Futter, weshalb auch sesshafte Kolonien möglich seien.