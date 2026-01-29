Spanier berichten: Wechsel-Hammer in der MotoGP
Das kommt überraschend
Transfercoup in der MotoGP: Wie spanische Medien berichten, wechselt Fabio Quartararo 2027 zu Honda!
Fabio Quartararo steht vor dem Abschied bei Yamaha. Wie „Motorsport.com Spanien“ vermeldet, sichert sich Honda die Dienste des 26-jährigen Franzosen. 2027 und 2028 wird er für HRC an den Start gehen, heißt es.
Seit 2015 startet Quartararo in der Motorrad-Weltmeisterschaft und gewann in der Saison 2021 den Weltmeistertitel in der MotoGP-Klasse.
Enttäuschende Saison
Die vergangene Saison mit Yamaha verlief jedoch nicht nach Wunsch. Am Ende landete Quartararo lediglich auf Rang neun in der WM. Ab 2027 soll er nun für Honda auf Punktejagd gehen.
