Wo am Wochenende die Sonne scheint und wo nicht

Der Jänner ist diesmal deutlich winterlicher ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Auch kommendes Wochenende zeigt sich ganz Österreich eher zweigeteilt, denn während sich im Westen und im Bergland zeitweise die Sonne zeigt, müssen sich viele Regionen im Osten und Süden weiterhin mit grauem Himmel und stellenweise sogar Starkregen zufriedengeben. Allerdings klettern die Temperaturen im ganzen Land auf maximal sieben Grad.