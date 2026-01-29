Vorteilswelt
Damen-Abfahrt

Olympia-Generalprobe in Crans-Montana verkürzt!

Ski Alpin
29.01.2026 12:19
Das zweite Training am Donnerstag war wegen zu viel Neuschnees nicht möglich.
Das zweite Training am Donnerstag war wegen zu viel Neuschnees nicht möglich.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Training muss den Abfahrerinnen für das Rennen am Freitag in Crans-Montana (10 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) reichen. Der zweite Zeitlauf am Donnerstag war wegen zu viel Neuschnees nicht möglich. Die Olympia-Generalprobe fällt damit verkürzt aus, denn am Mittwoch war der Wind im oberen Streckenabschnitt der Spielverderber. Für Österreichs Cortina-Quartett geht es ein letztes Mal darum, in der schnellsten Disziplin Selbstvertrauen zu sammeln, für Lindsey Vonn um Saisonsieg Nummer drei.

Cornelia Hütter ist als Siegerin von Val d‘Isere Österreichs stärkste Aktie, Mirjam Puchner hat als Saisonbestleistung Rang drei von St. Moritz stehen, Nina Ortlieb war zuletzt in Tarvisio Vierte und Ariane Rädler in St. Moritz Zehnte. Der Neuschnee sollte der Piste jedenfalls nicht zugesetzt haben, der Untergrund war nach wie vor kompakt. Allerdings dauerten die Schneeräumarbeiten auf der Strecke noch an.

Lesen Sie auch:
Nina Ortlieb fuhr im ersten Training zur Bestzeit.
In Crans Montana
Ortlieb vor Rädler! ÖSV-Duo zeigt im Training auf
28.01.2026
In Crans-Montana
Ski-Asse gedenken Opfern der Brand-Katastrophe
28.01.2026
Olympia-Generalprobe
Federica Brignone auch in Crans-Montana am Start
26.01.2026

Die im Disziplinweltcup führende Vonn war in allen ihren acht Saisonrennen in den zwei schnellen Disziplinen unter den ersten vier und in der Abfahrt immer auf dem Podest. Die Deutsche Emma Aicher liegt in der Wertung 144 Zähler zurück, deren Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann als Dritte 168, Hütter als Siebente 221. Am Samstag steht noch ein Super-G auf dem Programm.

