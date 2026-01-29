Olympia-Generalprobe in Crans-Montana verkürzt!

Ein Training muss den Abfahrerinnen für das Rennen am Freitag in Crans-Montana (10 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) reichen. Der zweite Zeitlauf am Donnerstag war wegen zu viel Neuschnees nicht möglich. Die Olympia-Generalprobe fällt damit verkürzt aus, denn am Mittwoch war der Wind im oberen Streckenabschnitt der Spielverderber. Für Österreichs Cortina-Quartett geht es ein letztes Mal darum, in der schnellsten Disziplin Selbstvertrauen zu sammeln, für Lindsey Vonn um Saisonsieg Nummer drei.
Cornelia Hütter ist als Siegerin von Val d‘Isere Österreichs stärkste Aktie, Mirjam Puchner hat als Saisonbestleistung Rang drei von St. Moritz stehen, Nina Ortlieb war zuletzt in Tarvisio Vierte und Ariane Rädler in St. Moritz Zehnte. Der Neuschnee sollte der Piste jedenfalls nicht zugesetzt haben, der Untergrund war nach wie vor kompakt. Allerdings dauerten die Schneeräumarbeiten auf der Strecke noch an.
Die im Disziplinweltcup führende Vonn war in allen ihren acht Saisonrennen in den zwei schnellen Disziplinen unter den ersten vier und in der Abfahrt immer auf dem Podest. Die Deutsche Emma Aicher liegt in der Wertung 144 Zähler zurück, deren Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann als Dritte 168, Hütter als Siebente 221. Am Samstag steht noch ein Super-G auf dem Programm.
