Olympia-Generalprobe in Crans-Montana verkürzt!

Ein Training muss den Abfahrerinnen für das Rennen am Freitag in Crans-Montana (10 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) reichen. Der zweite Zeitlauf am Donnerstag war wegen zu viel Neuschnees nicht möglich. Die Olympia-Generalprobe fällt damit verkürzt aus, denn am Mittwoch war der Wind im oberen Streckenabschnitt der Spielverderber. Für Österreichs Cortina-Quartett geht es ein letztes Mal darum, in der schnellsten Disziplin Selbstvertrauen zu sammeln, für Lindsey Vonn um Saisonsieg Nummer drei.