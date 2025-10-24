Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teenager als Täter!

Bewaffneter Überfall auf gut besuchte Tankstelle

Niederösterreich
24.10.2025 10:22
(Bild: Krone KREATIV/P. Huber, LPD NÖ, Krone KREATIV)

Maskiert und bewaffnet ist ein Unbekannter in der Vorwoche in eine Tankstelle in Wr. Neustadt (Niederösterreich) gestürmt, hat einen Angestellten bedroht und sich bei seiner Tat auch nicht von zahlreichen anwesenden Kunden aus der Ruhe bringen lassen. Mit Beute gelang ihm gemeinsam mit einem Komplizen die Flucht – die Verdächtigen sind noch nicht einmal volljährig ... 

0 Kommentare

Der junge Räuber trug eine Sturmhaube, als er am Donnerstag der Vorwoche kurz vor 18.30 Uhr in die Tankstelle kam. Mit vorgehaltener Waffe verlangte er vom 39-jährigen Angestellten Bares, in weiterer Folge bediente sich der Räuber selbst aus der Kassenlade, stopfte die Beute in einen Rucksack und flüchtete dann mit geringer Beute. „Der Täter ließ sich durch mehrere im Gastrobereich und vor dem Kassenpult befindliche Kunden nicht abschrecken“, berichtete Pressesprecher Stefan Loidl am Freitag.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt.
Die Tatwaffe wurde sichergestellt.(Bild: LPD NÖ)

Junger Komplize stand Schmiere
Im Außenbereich hatte zwischenzeitlich ein Komplize gewartet, der Schmiere stand. Die beiden vorerst Unbekannten konnten zunächst unerkannt flüchten. Doch einer der beiden bekam schlussendlich kalte Füße, der Fahndungsdruck wurde zu groß. Zwei Tage später stellte sich der erst 14 (!) Jahre alte Bursche selbst bei einer Polizeiinspektion und gestand die Beteiligung am Raubüberfall. Den hatte er gemeinsam mit einem 15-Jährigen begangen, wie er weiter aussagte. 

Noch am selben Tag klickten auch für den mutmaßlichen 15 Jahre alten Komplizen die Handschellen, der jedoch zeigte sich nicht geständig. Beide Burschen wurden in die Justizanstalt Wr. Neustadt gebracht. Die Tatwaffe, Maskierung, Tatkleidung und ein Rest der Raubbeute konnten sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
250.097 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
233.877 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
204.822 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf