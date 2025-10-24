Bewaffneter Überfall auf gut besuchte Tankstelle

Junger Komplize stand Schmiere

Im Außenbereich hatte zwischenzeitlich ein Komplize gewartet, der Schmiere stand. Die beiden vorerst Unbekannten konnten zunächst unerkannt flüchten. Doch einer der beiden bekam schlussendlich kalte Füße, der Fahndungsdruck wurde zu groß. Zwei Tage später stellte sich der erst 14 (!) Jahre alte Bursche selbst bei einer Polizeiinspektion und gestand die Beteiligung am Raubüberfall. Den hatte er gemeinsam mit einem 15-Jährigen begangen, wie er weiter aussagte.