So dramatisch verlief Geburt bei Ski-Weltmeisterin

Es war eine riesige Freude – aber die Geburt des kleinen Max, Sohn der Tiroler Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier, war alles andere als einfach. Via Social Media gab die 32-Jährige nun einen Einblick in schwierige Wochen.
„Meine Geburt war alles andere als einfach“, lässt der Ex-Skistar ihren kleinen Sohn quasi selbst zu Wort kommen. Ein Notkaiserschnitt sei erforderlich gewesen, als die Geburt am 14. Dezember stattfand. Anschließend sei das Kind zur Beobachtung in der Neonatologie geblieben.
Heiliger Abend zu dritt im Krankenhaus
„Weihnachten haben wir schließlich zu dritt im Krankenhaus verbracht“, schreibt Venier weiter. Es sei anders als geplant gewesen – „aber trotzdem auf besondere Weise schön.“ Der Vater von Max ist bekanntlich der ehemalige Speed-Spezialist Christian Walder.
„Wir funktionieren zu dritt ganz wunderbar“
Die Schilderungen enden zum Glück sehr positiv, wiederum aus Sicht des kleinen Max teilt Venier mit: „Wir funktionieren zu dritt ganz wunderbar und ich habe meine Eltern ganz fest lieb.“
Die Fans werden „in Zukunft noch mehr von mir sehen“, das Gesicht werde Max aber nicht zeigen, heißt es im Social-Media-Posting vom Mittwoch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.