Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veniers schwere Wochen

So dramatisch verlief Geburt bei Ski-Weltmeisterin

Tirol
28.01.2026 18:46
(Bild: GEPA)
Porträt von Andreas Moser
Porträt von Jasmin Steiner
Von Andreas Moser und Jasmin Steiner

Es war eine riesige Freude – aber die Geburt des kleinen Max, Sohn der Tiroler Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier, war alles andere als einfach. Via Social Media gab die 32-Jährige nun einen Einblick in schwierige Wochen.

0 Kommentare

„Meine Geburt war alles andere als einfach“, lässt der Ex-Skistar ihren kleinen Sohn quasi selbst zu Wort kommen. Ein Notkaiserschnitt sei erforderlich gewesen, als die Geburt am 14. Dezember stattfand. Anschließend sei das Kind zur Beobachtung in der Neonatologie geblieben.

Heiliger Abend zu dritt im Krankenhaus
„Weihnachten haben wir schließlich zu dritt im Krankenhaus verbracht“, schreibt Venier weiter. Es sei anders als geplant gewesen – „aber trotzdem auf besondere Weise schön.“ Der Vater von Max ist bekanntlich der ehemalige Speed-Spezialist Christian Walder.

„Wir funktionieren zu dritt ganz wunderbar“
Die Schilderungen enden zum Glück sehr positiv, wiederum aus Sicht des kleinen Max teilt Venier mit: „Wir funktionieren zu dritt ganz wunderbar und ich habe meine Eltern ganz fest lieb.“ 

Lesen Sie auch:
Christian Walder (li.) und Stephanier Venier sind Eltern geworden.
„Schönste Geschenk“
Ski-Paar Venier und Walder: Das Baby ist da!
28.12.2025
„Wunder wächst“
Stolze Stephanie Venier zeigt ihren Baby-Bauch
26.11.2025
„Kleines Geheimis“
Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama
29.08.2025

Die Fans werden „in Zukunft noch mehr von mir sehen“, das Gesicht werde Max aber nicht zeigen, heißt es im Social-Media-Posting vom Mittwoch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Stephanie Venier
GeburtKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf