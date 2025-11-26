Stolze Stephanie Venier zeigt ihren Baby-Bauch

Mit einem Beitrag auf ihren Social-Media-Kanälen hat Stephanie Venier ihren Fans ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. Die Weltmeisterin von Saalbach ließ sich auf der Bilderserie zwar in Ski-Montur, dafür mit freiem Baby-Bauch ablichten.
„Unser kleines Wunder wächst – so wie unsere Liebe. Wir zählen die Tage, bis wir dich kennenlernen dürfen“, schrieb Venier zu den Bildern. Wenige Wochen, nachdem sie ihr Karriereende bekannt gegeben hatte, verriet die Tirolerin im August, gemeinsam mit Ehemann Christian Walder Eltern zu werden.
So langsam ist es nicht zu übersehen, wie Venier nun stolz auf Instagram und Co. zeigte. Die Ski-Welt freut sich mit, 6000 Likes sammelte der Beitrag in den ersten 13 Stunden bereits. Mit Lindsey Vonn, Tamara Tippler und Nadine Fest kommentierten außerdem einige Wegbegleiter die Fotos.
