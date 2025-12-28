Vorteilswelt
„Schönste Geschenk“

Ski-Paar Venier und Walder: Das Baby ist da!

Ski Alpin
28.12.2025 16:52
Christian Walder (li.) und Stephanier Venier sind Eltern geworden.
Christian Walder (li.) und Stephanier Venier sind Eltern geworden.(Bild: Sepp Pail)

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier und der ehemalige Speedspezialist Christian Walder sind erstmals Eltern geworden.

Die vom alpinen Ski-Rennsport im Sommer zurückgetretene Tirolerin postete am Sonntag auf Instagram ein Bild vom gemeinsamen Nachwuchs unter dem Christbaum. Der Geburtstermin war demnach am 14. Dezember.

„Dieses Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk erhalten“, schrieb Venier.

Seit September verheiratet
Die Tirolerin wurde nach ihrem Triumph in Saalbach-Hinterglemm Anfang Oktober als Österreichs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Venier und Walder sind seit September verheiratet.

