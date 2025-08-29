Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama

Erst vor Kurzem hat Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ihren Rücktritt aus dem Ski-Weltcup verkündet – nun gab es die nächste große Ankündigung der Tirolerin: Denn Venier und ihr Partner Christian Waldner erwarten Nachwuchs! Das feiert der ehemalige ÖSV-Star auch mit einer Story auf Instagram.