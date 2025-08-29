Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama

Erst vor Kurzem hat Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ihren Rücktritt aus dem Ski-Weltcup verkündet – nun gab es die nächste große Ankündigung der Tirolerin: Denn Venier und ihr Partner Christian Waldner erwarten Nachwuchs! Das feiert der ehemalige ÖSV-Star auch mit einer Story auf Instagram.
Nach dem Ende ihrer Karriere als Ski-Profi warten neue spannende Zeiten auf Venier. Zuerst läuten im September die Hochzeitsglocken – doch damit noch nicht genug.
Denn, wie die 31-Jährige nun verraten hat, freuen sich sie und ihr Partner Christian Waldner über Nachwuchs. Auf Instagram postete Venier eine Story mit den vielsagenden Worten: „Unser bester Teil kommt 2026“.
Hat nichts mit Rücktritt zu tun
„Wir freuen uns total. Es war schon während meiner Karriere unser großer Wunsch – umso schöner, dass es jetzt geklappt hat“, hat Venier gegenüber der „Kleinen Zeitung“ schon verraten.
Zugleich stellt die Tirolerin aber auch klar, dass ihre Schwangerschaft nichts mit dem Rücktritt aus dem Ski-Zirkus zu tun hat. Aktuell genieße sie einfach die Zeit in der Natur.
