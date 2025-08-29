Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unser bester Teil“

Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama

Ski Alpin
29.08.2025 08:55
Stephanie Venier wird erstmals Mama!
Stephanie Venier wird erstmals Mama!(Bild: Birbaumer Christof)

Erst vor Kurzem hat Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ihren Rücktritt aus dem Ski-Weltcup verkündet – nun gab es die nächste große Ankündigung der Tirolerin: Denn Venier und ihr Partner Christian Waldner erwarten Nachwuchs! Das feiert der ehemalige ÖSV-Star auch mit einer Story auf Instagram. 

0 Kommentare

Nach dem Ende ihrer Karriere als Ski-Profi warten neue spannende Zeiten auf Venier. Zuerst läuten im September die Hochzeitsglocken – doch damit noch nicht genug.

(Bild: Screenshot/Instagram_itsstephanievenier)

Denn, wie die 31-Jährige nun verraten hat, freuen sich sie und ihr Partner Christian Waldner über Nachwuchs. Auf Instagram postete Venier eine Story mit den vielsagenden Worten: „Unser bester Teil kommt 2026“.

Hat nichts mit Rücktritt zu tun
„Wir freuen uns total. Es war schon während meiner Karriere unser großer Wunsch – umso schöner, dass es jetzt geklappt hat“, hat Venier gegenüber der „Kleinen Zeitung“ schon verraten. 

Lesen Sie auch:
Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier wird bald heiraten.
Ski-Traumpaar
Weltmeisterin Stephanie Venier hat sich verlobt!
03.08.2025
ÖSV-Star tritt zurück
Karriereende! Venier nimmt Abschied vom Ski-Zirkus
07.08.2025

Zugleich stellt die Tirolerin aber auch klar, dass ihre Schwangerschaft nichts mit dem Rücktritt aus dem Ski-Zirkus zu tun hat. Aktuell genieße sie einfach die Zeit in der Natur. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Stephanie Venier
ÖSV
Instagram
Rücktritt
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
194.964 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
109.012 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
83.042 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1952 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1899 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1889 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Ski Alpin
„Unser bester Teil“
Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama
„Monate verschwunden“
„Süße News“ nach Drama! Ski-Ass meldet sich zurück
Krone Plus Logo
Spezieller Sommer
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
Sarrazin gibt Update:
„Ich führe ein normales Leben, das ist ein Wunder“
108 Weltcup-Rennen
„Hart!“ Ski-Routinier tritt überraschend zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf