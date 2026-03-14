So gelingt Badespaß ohne Wasserengpass

Tausende Steirer werden bald wieder ihre Swimmingpools füllen. Immer mehr Gemeinden pochen auf Vorab-Meldung, um Wasserknappheit zu vermeiden. Ein neuer Online-Kalender soll Kommunen dabei unterstützen.
Die ersten warmen Frühlingstage lassen bei vielen Steirern schon die Vorfreude auf die Badesaison steigen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis es „Wasser marsch!“ in den privaten Swimmingpools heißt. Wenn dann an einem besonders schönen Wochenende viele Steirer gleichzeitig den Wasserhahn aufdrehen, kann das zu Engpässen führen.
„Wir setzen auf Vernunft“
Diese Erfahrung musste im Vorjahr etwa die Gemeinde Gleinstätten machen. Einige Haushalte hatten Anfang Mai kein Trinkwasser mehr, weil zu viele Poolbesitzer auf einmal ihre Becken füllten. Gemeinde und Wasserversorger appellierten an die Bürger, die Befüllungen zu stoppen und künftig vorab zu melden. „Das werden wir heuer schon vor der Saison machen. Wir setzen auf die Vernunft und hoffen, dass das funktioniert. Die Wasserknappheit im Vorjahr dürfte schon einige Menschen wachgerüttelt haben“, sagt Bürgermeisterin Elke Halbwirth.
In Kraubath an der Mur ist man das Problem schon vor über 20 Jahren angegangen. Im extrem heißen und trockenen Sommer 2003 begann die Gemeinde damit, Poolbesitzer per Aussendung darum zu bitten, das Befüllen telefonisch oder per Mail anzumelden. Die Kommune plant dann anhand des Verbrauchs und gibt Termine vor. Als Anreiz gibt es einen Nachlass bei den Kanalgebühren. „Das System wird sehr gut angenommen. Heuer werden wir es mit einem neuen Online-Poolfüllkalender noch optimieren“, sagt Ortschef Erich Ofner.
Dieses neue Planungs-System wurde kürzlich vom Verband der österreichischen Schwimmbadwirtschaft vorgestellt, richtet sich an alle Gemeinden und kann einfach in bestehende Webseiten integriert werden. Mehr Infos unter: poolfuellkalender.at.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.