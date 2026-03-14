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Pool-Befüllung

So gelingt Badespaß ohne Wasserengpass

Steiermark
14.03.2026 19:00
In den vergangenen Jahren ist die Zahl privater Pools in der Steiermark stark gestiegen.
In den vergangenen Jahren ist die Zahl privater Pools in der Steiermark stark gestiegen.(Bild: Westend61 / Gaby Wojciech)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Tausende Steirer werden bald wieder ihre Swimmingpools füllen. Immer mehr Gemeinden pochen auf Vorab-Meldung, um Wasserknappheit zu vermeiden. Ein neuer Online-Kalender soll Kommunen dabei unterstützen.

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Die ersten warmen Frühlingstage lassen bei vielen Steirern schon die Vorfreude auf die Badesaison steigen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis es „Wasser marsch!“ in den privaten Swimmingpools heißt. Wenn dann an einem besonders schönen Wochenende viele Steirer gleichzeitig den Wasserhahn aufdrehen, kann das zu Engpässen führen.

„Wir setzen auf Vernunft“
Diese Erfahrung musste im Vorjahr etwa die Gemeinde Gleinstätten machen. Einige Haushalte hatten Anfang Mai kein Trinkwasser mehr, weil zu viele Poolbesitzer auf einmal ihre Becken füllten. Gemeinde und Wasserversorger appellierten an die Bürger, die Befüllungen zu stoppen und künftig vorab zu melden. „Das werden wir heuer schon vor der Saison machen. Wir setzen auf die Vernunft und hoffen, dass das funktioniert. Die Wasserknappheit im Vorjahr dürfte schon einige Menschen wachgerüttelt haben“, sagt Bürgermeisterin Elke Halbwirth.

Fakten

  • In der Steiermark gibt es knapp 66.000 private Swimmingpools (Auswertung von Luftbildern, Stand 2024). Im Vergleich mit den Jahren vor der Corona-Pandemie ist die Zahl der Schwimmbecken um ein Drittel gestiegen.
  • Im Steiermark-Schnitt kommen auf 100 Einwohner 5,2 Pools. Am meisten sind es im Bezirk Leibnitz mit 9,3 je 100 Einwohner, am wenigsten in Graz (2,2). Ein durchschnittlicher Privatpool fasst rund 50.000 Liter Wasser.

In Kraubath an der Mur ist man das Problem schon vor über 20 Jahren angegangen. Im extrem heißen und trockenen Sommer 2003 begann die Gemeinde damit, Poolbesitzer per Aussendung darum zu bitten, das Befüllen telefonisch oder per Mail anzumelden. Die Kommune plant dann anhand des Verbrauchs und gibt Termine vor. Als Anreiz gibt es einen Nachlass bei den Kanalgebühren. „Das System wird sehr gut angenommen. Heuer werden wir es mit einem neuen Online-Poolfüllkalender noch optimieren“, sagt Ortschef Erich Ofner.

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Dieses neue Planungs-System wurde kürzlich vom Verband der österreichischen Schwimmbadwirtschaft vorgestellt, richtet sich an alle Gemeinden und kann einfach in bestehende Webseiten integriert werden. Mehr Infos unter: poolfuellkalender.at.

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