So gelingt Badespaß ohne Wasserengpass

In Kraubath an der Mur ist man das Problem schon vor über 20 Jahren angegangen. Im extrem heißen und trockenen Sommer 2003 begann die Gemeinde damit, Poolbesitzer per Aussendung darum zu bitten, das Befüllen telefonisch oder per Mail anzumelden. Die Kommune plant dann anhand des Verbrauchs und gibt Termine vor. Als Anreiz gibt es einen Nachlass bei den Kanalgebühren. „Das System wird sehr gut angenommen. Heuer werden wir es mit einem neuen Online-Poolfüllkalender noch optimieren“, sagt Ortschef Erich Ofner.