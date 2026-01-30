„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Miley wartet schon sehr lange auf ihr Glück. Die große Mischlingshündin (6 Jahre) ist misstrauisch und zeigt auf, wenn ihr etwas missfällt. Daher sollten ihre zukünftigen Besitzer Hundeerfahrung mitbringen. Tel.: 0664/8485571.
Snowball kam als Findling ins Linzer Tierheim. Rassetypisch leidet der zweijährige Scottish Fold-Kater an Osteochondrodysplasie (OCD). Die Samtpfote benötigt deshalb dauerhaft Medikamente. Ein Pflege- bzw Hospizplatz in ruhiger Umgebung wird gesucht. Tel.: 0732/247887.
Amelie verlor das Zuhause, weil ihre Besitzerin verstarb. Die aufgeweckte und stürmische Swissdog-Hündin zeigt sich Menschen gegenüber sehr lieb. Vor Dunkelheit hat die sechs Jahre alte Vierbeinerin Angst. In einer Familie, die Freude an Bewegung und viel Zeit hat, wäre Amelie am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.
Wilma, eine fünf Monate alte Mongolische Wüstenrennmaus, hat sich leider nicht mit ihren Schwestern verstanden. Da es zu schweren Verletzungen kam, muss der Nager neu unterkommen. Ein Platz bei einem kastrierten Männchen wäre denkbar. Tel.: 0732/247887.
Jimmy ist ein charakterstarker Kater, der selbst bestimmt, wann er Nähe zulässt. Hektik und Trubel überfordern ihn, daher hofft Jimmy auf ein ruhiges Zuhause. Aufgrund einer Herzerkrankung braucht das Tier täglich Medikamente, zudem zeigt es sich unsauber, ohne feststellbare Ursache. Ein gesicherter Freigang wäre idael. Tel.: 0732/247887.
Brownie & Cupcake haben sich im Tierheim kennengelernt. Das harmonische Duo ergänzt sich perfekt. In einem großzügigen Gehege, in dem sich die Langohren frei bewegen können, würden sie sich am wohlsten fühlen. Tel.: 0732/247887.
