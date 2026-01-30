Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
30.01.2026 15:00
Ob Maus Wilma, Kater Snowball oder Hündin Amelie, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Maus Wilma, Kater Snowball oder Hündin Amelie, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Miley – die Glücklose
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Miley wartet schon sehr lange auf ihr Glück. Die  große Mischlingshündin (6 Jahre) ist misstrauisch und zeigt auf, wenn ihr etwas missfällt. Daher sollten ihre zukünftigen Besitzer Hundeerfahrung mitbringen. Tel.: 0664/8485571.

Snowball – für große Tierfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Snowball kam als Findling ins Linzer Tierheim. Rassetypisch leidet der zweijährige Scottish Fold-Kater an Osteochondrodysplasie (OCD). Die Samtpfote benötigt deshalb dauerhaft Medikamente. Ein Pflege- bzw Hospizplatz in ruhiger Umgebung wird gesucht. Tel.: 0732/247887.

Amelie – die Aufgeweckte
(Bild: Tierheim Linz)

Amelie verlor das Zuhause, weil ihre Besitzerin verstarb. Die aufgeweckte und stürmische Swissdog-Hündin zeigt sich Menschen gegenüber sehr lieb. Vor Dunkelheit hat die sechs Jahre alte Vierbeinerin Angst. In einer Familie, die Freude an Bewegung und viel Zeit hat, wäre Amelie am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.

Wilma – für Nagerliebhaber
(Bild: Tierheim Linz)

Wilma, eine fünf Monate alte Mongolische Wüstenrennmaus, hat sich leider nicht mit ihren Schwestern verstanden. Da es zu schweren Verletzungen kam, muss der Nager neu unterkommen. Ein Platz bei einem kastrierten Männchen wäre denkbar. Tel.: 0732/247887.

Jimmy – der Selbstbewusste
(Bild: Tierheim Linz)

Jimmy ist ein charakterstarker Kater, der selbst bestimmt, wann er Nähe zulässt. Hektik und Trubel überfordern ihn, daher hofft Jimmy auf ein ruhiges Zuhause. Aufgrund einer Herzerkrankung braucht das Tier täglich Medikamente, zudem zeigt es sich unsauber, ohne feststellbare Ursache. Ein gesicherter Freigang wäre idael. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
Worauf Hundebesitzer jetzt achten sollten.
Pfotenschutz für Hunde
Winterfreude ohne schmerzhafte Nebenwirkungen
13.01.2026
Ihre Spende hilft!
Unterstützen Sie den Verein „Freunde der Tierecke“
23.09.2014
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Brownie & Cupcake – ein unschlagbares Duo
(Bild: Tierheim Linz)

Brownie & Cupcake haben sich im Tierheim kennengelernt. Das harmonische Duo ergänzt sich perfekt. In einem großzügigen Gehege, in dem sich die Langohren frei bewegen können, würden sie sich am wohlsten fühlen. Tel.: 0732/247887.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
191.860 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
128.145 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Oberösterreich
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
104.375 mal gelesen
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf