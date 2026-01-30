„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Amelie verlor das Zuhause, weil ihre Besitzerin verstarb. Die aufgeweckte und stürmische Swissdog-Hündin zeigt sich Menschen gegenüber sehr lieb. Vor Dunkelheit hat die sechs Jahre alte Vierbeinerin Angst. In einer Familie, die Freude an Bewegung und viel Zeit hat, wäre Amelie am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.