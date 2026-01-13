Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pfotenschutz für Hunde

Winterfreude ohne schmerzhafte Nebenwirkungen

Tierecke
13.01.2026 17:24
Worauf Hundebesitzer jetzt achten sollten.
Worauf Hundebesitzer jetzt achten sollten.(Bild: stock.adobe.com)

Der Winter hat Österreich fest im Griff: Die Temperaturen sind unter null Grad, und auch in den Städten hat der Schnee Einzug gehalten. Auf den Straßen werden großflächig Streusalz und Rollsplit ausgebracht. Beides setzt Hundepfoten stark zu und verursacht häufig Schnitte, Schürfwunden und schmerzhafte Reizungen. Unsere Tipps für Gassirunden ohne Pfotenschmerz.

0 Kommentare

Jeder gesunde Hund freut sich über ausgiebige Spaziergänge, und im Schnee zu toben ist für die meisten Vierbeiner ein großes Vergnügen. Damit die kalte Jahreszeit jedoch nicht zu gesundheitlichen Problemen führt, ist besondere Aufmerksamkeit für die Pfoten gefragt.

Tourplanung anpassen
Tierärzte empfehlen bei anhaltenden Minusgraden, mehrere kurze Runden über den Tag zu verteilen, statt einer einzelnen langen Tour. Das schont nicht nur die Pfoten, sondern beugt auch einer Unterkühlung vor – besonders bei kleineren Hunden oder Tieren mit kurzem Fell.

Pfotenschutzcreme selbst gemacht

Diese Creme schützt die Ballen vor Kälte und Streusalz:

  • Zubereitung: 12 Gramm Bienenwachs und 45 Gramm Olivenöl im Wasserbad schmelzen. Gefäß aus dem Wasserbad nehmen, unter ständigem Rühren (Holzspatel) 20 Gramm Sheabutter und zum Schluss 20 Gramm Ringelblumensalbe beimengen.
  • Aufbewahrung und Anwendung: In ein sauberes Gefäß abfüllen, auskühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren – dort hält die Creme etwa zwei Monate lang. Vor jedem Spaziergang dünn auf die Pfotenballen auftragen.

Vor dem Spaziergang
Bereits vor dem Gassi gehen sollten die Pfotenballen mit Hirschtalg, Vaseline oder einer speziellen Pfotenschutzcreme eingecremt werden. Die Haut bleibt dadurch geschmeidig und wird besser vor Kälte und aggressiven Streusalzen geschützt.

Zu langes Fell zwischen den Zehen sollte man vorsichtig mit der Schere stutzen, damit sich Schnee und Eis nicht darin festsetzen können. Solche Eisklumpen können beim Gehen schmerzhaft drücken. Für Hunde mit besonders empfindlichen oder bereits angegriffenen Pfoten haben sich Hundeschuhe bewährt. 

Nach der Gassirunde
Nach jedem Spaziergang ist gründliches Pfotenwaschen unverzichtbar. Streusalz greift die empfindliche Haut zwischen den Zehen an, trocknet sie aus und kann zu schmerzhaften Rissen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Hunde das Salz ablecken und dadurch Magen-Darm-Beschwerden entwickeln.

In der Regel genügt es, jede Pfote kurz in eine Schale mit lauwarmem Wasser zu tauchen und dabei sanft mit den Fingern durch den Zwischenzehenbereich zu streichen. Anschließend sollten die Pfoten gründlich abgetrocknet werden.

Bei empfindlichen Pfoten können auch Hundeschuhe sinnvoll sein.
Bei empfindlichen Pfoten können auch Hundeschuhe sinnvoll sein.(Bild: Valmedia)

Erste Hilfe bei verletzten Pfoten
Sind die Pfoten bereits verletzt oder zeigen Risse und Rötungen, helfen regelmäßige Anwendungen einer Heilsalbe oder eines milden Desinfektionsmittels. Damit der Hund die Salbe nicht sofort wieder ableckt, kann man ihn mit einem Kauartikel wie einem Büffelhautknochen oder Ochsenziemer ablenken. Bei stärkeren Verletzungen oder anhaltenden Beschwerden sollte unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden.

Auch Samtpfoten betroffen
Übrigens: Nicht nur Hunde leiden unter Streusalz und verunreinigtem Schnee. Auch Freigängerkatzen reagieren empfindlich auf aggressive Streumittel. Ein warmes Fußbad nach dem Ausflug ins Freie ist auch für Samtpfoten eine Wohltat.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
151.910 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
139.979 mal gelesen
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
131.264 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf