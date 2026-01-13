Winterfreude ohne schmerzhafte Nebenwirkungen

Nach der Gassirunde

Nach jedem Spaziergang ist gründliches Pfotenwaschen unverzichtbar. Streusalz greift die empfindliche Haut zwischen den Zehen an, trocknet sie aus und kann zu schmerzhaften Rissen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Hunde das Salz ablecken und dadurch Magen-Darm-Beschwerden entwickeln.

In der Regel genügt es, jede Pfote kurz in eine Schale mit lauwarmem Wasser zu tauchen und dabei sanft mit den Fingern durch den Zwischenzehenbereich zu streichen. Anschließend sollten die Pfoten gründlich abgetrocknet werden.