Auto weg: Warum die Versicherung jetzt nicht hilft

Im Salzkammergut
Einer Linzerin (85) wurde ihr Auto aus einer versperrten Garage gestohlen. Doch sie bleibt auf dem Schaden sitzen, sollte der Opel Mokka nicht wieder auftauchen. Fachleute erklären, worauf zu achten ist, damit das Unheil zumindest abgesichert ist.
„Es liegt kein Versicherungsschutz vor“ – diese Nachricht wollte Hermine K. (85) auf keinen Fall hören. Denn die Linzerin glaubte, dass durch Kfz- und Haushaltsversicherung der Diebstahl ihres Opel Mokka gedeckt ist – noch dazu, da dieser, wie die „Krone“ berichtete, aus der versperrten Garage verschwand.
