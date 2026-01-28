Auto weg: Warum die Versicherung jetzt nicht hilft

„Es liegt kein Versicherungsschutz vor“ – diese Nachricht wollte Hermine K. (85) auf keinen Fall hören. Denn die Linzerin glaubte, dass durch Kfz- und Haushaltsversicherung der Diebstahl ihres Opel Mokka gedeckt ist – noch dazu, da dieser, wie die „Krone“ berichtete, aus der versperrten Garage verschwand.