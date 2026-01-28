So läuft es jetzt im Schellhorn-Imperium

„Unsere ganze Familie ist sehr freiheitsliebend. Auch unsere Kinder. Sie alle haben ihren eigenen Willen und ihre Wünsche. Und das ist gut so“, ist Gastronomin Susi Schellhorn überzeugt. Während Gatte und Staatssekretär Sepp Schellhorn Politik macht, sind auch die drei gemeinsamen Kinder flügge geworden.