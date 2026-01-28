So läuft es jetzt im Schellhorn-Imperium

Bürgermeister: „Es geht nur miteinander“
„Krone“-Gemeindeserie
Gastronomin Susi Schellhorn erzählte der „Krone“, wie es ihr ohne ihren Mann Sepp und ihren Sohn Felix an der Spitze des Schellhorn-Imperiums ergeht und warum es dafür durchaus eine große Portion Disziplin braucht.
„Unsere ganze Familie ist sehr freiheitsliebend. Auch unsere Kinder. Sie alle haben ihren eigenen Willen und ihre Wünsche. Und das ist gut so“, ist Gastronomin Susi Schellhorn überzeugt. Während Gatte und Staatssekretär Sepp Schellhorn Politik macht, sind auch die drei gemeinsamen Kinder flügge geworden.
