Eine Frau irrt durch die Welt und sucht die Liebe

Für Linz hat er es allerdings in Teilen neu kreiert, so sind zwei Tänzer mehr zu sehen: „Insgesamt performen 16 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne“, sagt er. Weil Verbruggen für intensive Bewegungsbögen, für starke Bilder und Aussagen bekannt ist, prophezeit er augenzwinkernd „einen Marathon“ für die Tänzer: „Eine intensive Suche nach der Liebe! Im Mittelpunkt steht eine Frau im Museum, vielleicht im Louvre, sie sucht nach den Momenten, die sie berühren, die ihr eine Freude machen. Es geht um Gefühle!“, betont er.