Linz oder Aachen? Kusters große Gretchenfrage

Die Zelte in Zypern sind abgebrochen, Ex-Mattersburg-Goalie Markus Kuster wird wechseln. Die Spur nach Linz zu Blau-Weiß ist heiß, allerdings mischt auch der deutsche Drittligist Alemannia Aachen mit. Die „Krone“ kennt die Details!
Der Abschied ist (schon länger) beschlossene Sache. Markus Kuster wurde in Zypern nicht glücklich, das Abenteuer Paralimni war unterm Strich ein sportlicher Reinfall. Zwar durfte er das ein oder andere Mal zwischen den Pfosten des klaren Tabellenschlusslichts stehen – doch auch der rot-goldene Keeper konnte an der Horror-Saison des Klubs nichts ändern. Ein Punkt in 19 (!) Runden, Torverhältnis 5:44. Der Abstieg aus der 14er-Liga ist nicht einmal mehr durch ein Wunder zu vermeiden.
„Es ist anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe“, sagte der 31-Jährige vor Weihnachten. Da wusste die „Krone“ bereits, dass das Zypern-Kapitel beendet ist. Nur ein neuer Arbeitgeber war zu diesem Zeitpunkt noch offen, Anfragen gab es allerdings. „Ich kann mir auch eine Rückkehr nach Österreich vorstellen“, meinte der Ex-Mattersburger.
Und siehe da: die Spur nach Linz ist mittlerweile sehr heiß. Blau-Weiß beschäftigt sich mit Kuster, der neben Daniel Bachmann (Watford) und Christian Früchtl (Lecce) einer der drei Kandidaten auf das Einser-Leiberl beim abstiegsbedrohten Verein sein soll. Doch wie die „Krone“ erfahren hat, verhandeln der Goalie aus Pama und sein Berater Markus Peresich auch mit einem weiteren Interessenten.
Profiteur des Torhuter-Karussells?
Denn Alemannia Aachen ist Teil eines Torhüter-Karussells: da Mönchengladbach Jonas Omlin an Leverkusen verlor, muss Jan Olschowsky mit sofortiger Wirkung seine Leihe in Aachen abbrechen, wird von den „Fohlen“ zurückbeordert. Somit hat der deutsche Drittligist akute Not im Kasten, könnte der Burgenländer der Profiteur sein.
In den nächsten Tagen wird es Klarheit über seine Zukunft geben, aktuell hat wohl BW Linz die Nase vorne. Kuster soll demnach bereits ein möglicher Einsatz beim Derby im ÖFB-Cup am Freitag winken. Wenn’s eine Einigung gibt!
