Linz oder Aachen? Kusters große Gretchenfrage

Der Abschied ist (schon länger) beschlossene Sache. Markus Kuster wurde in Zypern nicht glücklich, das Abenteuer Paralimni war unterm Strich ein sportlicher Reinfall. Zwar durfte er das ein oder andere Mal zwischen den Pfosten des klaren Tabellenschlusslichts stehen – doch auch der rot-goldene Keeper konnte an der Horror-Saison des Klubs nichts ändern. Ein Punkt in 19 (!) Runden, Torverhältnis 5:44. Der Abstieg aus der 14er-Liga ist nicht einmal mehr durch ein Wunder zu vermeiden.