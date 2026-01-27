Vorteilswelt
Heißer Wasserdampf

23-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verbrüht

Oberösterreich
27.01.2026 12:58
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen in Nettingsdorf (OÖ). Ein 23-jähriger Arbeiter wurde von heißem Wasser und Dampf schwer verbrüht. Der Verletzte musste in eine Spezialklinik nach Wien geflogen werden. Sein Arbeitskollege konnte noch rechtzeitig ausweichen und wurde nur leicht verletzt.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag gegen 7 Uhr in einer Papierfabrik in Nettingsdorf. Zwei Arbeiter, 23 und 24 Jahre alt, beide aus dem Bezirk Linz-Land, führten Arbeiten an einer Kondensatpumpe durch. Diese löste sich plötzlich und heißes Wasser sowie heißer Dampf schossen aus dem Rohr der Pumpe. Dem 24-Jährigen gelang es noch, auszuweichen. Er wurde leicht verletzt

Der 23-Jährige hatte nicht so viel Glück: Er konnte nicht ausweichen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde zur Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum und später weiter ins AKH Wien geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

