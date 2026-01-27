23-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verbrüht

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag gegen 7 Uhr in einer Papierfabrik in Nettingsdorf. Zwei Arbeiter, 23 und 24 Jahre alt, beide aus dem Bezirk Linz-Land, führten Arbeiten an einer Kondensatpumpe durch. Diese löste sich plötzlich und heißes Wasser sowie heißer Dampf schossen aus dem Rohr der Pumpe. Dem 24-Jährigen gelang es noch, auszuweichen. Er wurde leicht verletzt