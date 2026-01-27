23-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verbrüht

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen in Nettingsdorf (OÖ). Ein 23-jähriger Arbeiter wurde von heißem Wasser und Dampf schwer verbrüht. Der Verletzte musste in eine Spezialklinik nach Wien geflogen werden. Sein Arbeitskollege konnte noch rechtzeitig ausweichen und wurde nur leicht verletzt.
Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag gegen 7 Uhr in einer Papierfabrik in Nettingsdorf. Zwei Arbeiter, 23 und 24 Jahre alt, beide aus dem Bezirk Linz-Land, führten Arbeiten an einer Kondensatpumpe durch. Diese löste sich plötzlich und heißes Wasser sowie heißer Dampf schossen aus dem Rohr der Pumpe. Dem 24-Jährigen gelang es noch, auszuweichen. Er wurde leicht verletzt
Der 23-Jährige hatte nicht so viel Glück: Er konnte nicht ausweichen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde zur Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum und später weiter ins AKH Wien geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.