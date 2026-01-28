Verletzter Vogel spielte mit Helfern Katz und Maus

Vier Mann versuchten sich dem Tier zu nähern

Im Bereich der Goisererbrücke stiegen die Einsatzkräfte über eine Leiter zum Gewässer hinab. Mit Wathosen ausgestattet näherten sich vier Mann durch das fließende Wasser langsam dem scheuen Tier. „Doch was dann begann, ähnelte eher einem „Katz-und-Maus-Spiel“ und forderte uns mehr als eine Stunde“, schildert Kommandant Claus Ebner die Arbeit der Einsatzkräfte im eiskalten Wasser. Denn der offensichtlich am Flügel verletzte Kormoran hüpfte inmitten der Traun ins Wasser, schwamm den Helfern davon, tauchte immer wieder unter und an ganz anderer Stelle wieder auf.