Tödlicher Unfall: Welche Regeln gelten für Jäger?

Am Sonntag endete für einen Familienvater im südsteirischen Gabersdorf ein Wildschwein-Jagdausflug tödlich. Ein Schuss löste sich, als ein Kollege einem anderen beim Verladen des erlegten Tiers die Waffe zurückgab, und traf den dritten Jäger – den 42-Jährigen – am Kopf. Erst vor zwei Wochen verwechselte ein Jäger einen Hund mit einem Fuchs und erschoss ihn. Sechs Fragen zur aktuellen Causa: