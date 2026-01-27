Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?

Positive Asbest-Funde an mehreren Orten im Burgenland sorgen aktuell für große Verunsicherung in der Bevölkerung. Greenpeace warnt vor offen liegendem Material, von dem bei Bewegung oder mechanischer Belastung gesundheitsgefährdende Fasern freigesetzt werden könnten. Das Land setzt nun auf eine Taskforce und Luftmessungen. Über die tatsächlichen Risiken, mögliche Lücken bei den bisherigen Maßnahmen und die Forderungen von Greenpeace spricht im krone.tv-Talk Stefan Stadler.