Gehaltspoker in den Ordensspitälern geht weiter

„Faires Angebot vorlegen“

Genau das hat die Arbeitgeberseite bisher aber als nicht möglich abgelehnt. Die Stimmung bleibt also weiter angespannt: „Nachdem von den Arbeitgebern tagelang lediglich Lippenbekenntnisse gekommen sind, aber keine konkrete Zusage, können wir nun endlich weiterverhandeln“, sagt vida-Verhandlerin Martina Reischenböck. „Jetzt sind sie am Zug, ein faires Angebot vorzulegen, damit eine Lösung am Verhandlungstisch möglich wird.“