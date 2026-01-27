Gehaltspoker in den Ordensspitälern geht weiter

Der Karren scheint verfahren, doch irgendwie muss es weitergehen: Nach dem Streik der nichtärztlichen Mitarbeiter in den oberösterreichischen Ordensspitälern am vergangenen Donnerstag setzen sich die Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wieder zusammen: Am 4. Februar geht der Gehaltspoker weiter.
Die Gewerkschaft vida verbucht die umstrittenen Streiks vom vergangenen Donnerstag, als mehrere hundert Mitarbeiter der Ordensspitäler die Arbeit niederlegte, als Erfolg: Die Arbeitgeberseite habe einer fünften Runde der Kollektivvertragsverhandlungen zugestimmt. Sie wird am kommenden Mittwoch, 4. Februar, stattfinden.
Forderungen bleiben aufrecht
Ob danach weißer Rauch aufsteigt, ist aber fraglich, denn die Gewerkschaft weicht nicht von ihren Forderungen ab: Lohn- und Gehaltsanpassungen, die die Teuerung abgelten, sowie eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit zur Entlastung des Personals auf 35 Wochenstunden.
„Faires Angebot vorlegen“
Genau das hat die Arbeitgeberseite bisher aber als nicht möglich abgelehnt. Die Stimmung bleibt also weiter angespannt: „Nachdem von den Arbeitgebern tagelang lediglich Lippenbekenntnisse gekommen sind, aber keine konkrete Zusage, können wir nun endlich weiterverhandeln“, sagt vida-Verhandlerin Martina Reischenböck. „Jetzt sind sie am Zug, ein faires Angebot vorzulegen, damit eine Lösung am Verhandlungstisch möglich wird.“
